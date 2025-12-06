  1. Видео
Стабилизация электроснабжения после массированной атаки РФ займет несколько недель – глава «Укрэнерго» Зайченко

21:22, 6 декабря 2025
Графики отключений электроэнергии в Украине выросли из-за массированной атаки России.
Фото: npcukrenergo
Стабилизация ситуации в энергосистеме после новой массированной атаки России потребует как минимум нескольких недель. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

По его словам, это уже восьмая масштабная атака по энергосистеме Украины. Российские войска выпустили более 700 средств поражения, и хотя большинство из них удалось перехватить силами обороны, значительная часть все же достигла целей.

Зайченко сообщил, что повреждениям подверглись объекты генерации, в частности компании ДТЭК, а также ряд энергообъектов, находящихся в управлении «Укрэнерго». Из-за этого ухудшились условия предоставления услуг электроснабжения и возросло количество очередей в графиках почасовых отключений по всей стране.

«Были сегодня впечатления от генерации ДТЭК, также много дистанций, которыми мы управляем. (0:26) В результате этого были, скажем так, ухудшены условия предоставления услуги по электроснабжению потребителям. (0:37) Увеличилось количество очередей в графике почасового отключения по всей нейросистеме Украины. И традиционно остается сложная ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях, где, к сожалению, враг использует большее количество средств, таких как обычные фпв-дроны и артиллерия», – добавил глава «Укрэнерго».

Отдельно Зайченко напомнил о сложной ситуации в Херсонской области, которая неоднократно подвергалась ударам.

Зайченко отметил, что, несмотря на это, энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистемы и возвращением стабильного электроснабжения для потребителей.

