Улучшится ли ситуация с графиками отключения света — ответ «Укренерго»

Глава правления «Укренерго» Виталий Зайченко сообщил, что после восьмой массированной российской атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Зайченко подчеркнул, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.

Отвечая на вопрос, при каких условиях ситуация может улучшиться и время со светом увеличится, он заявил, что шансы есть.

«Ведется большая работа на уровне правительства и местной власти, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям — в этот крайне тяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений», — сказал Зайченко.

Также он добавил, что после восстановления поврежденных объектов передачи и генерации «Укренерго» будет информировать о улучшениях, а изменения потребители увидят в графиках, которые будут получать.

Ранее глава «Укрэнерго» Зайченко заявлял, что стабилизация электроснабжения после массированной атаки РФ займет несколько недель.

