  1. У світі

Юрист не помітив «витончену» аферу з кредитами — він заплатить близько 800 тисяч гривень штрафу

16:12, 8 грудня 2025
У Британії юрист не зміг виявити «витончену» шахрайську схему, пов’язану з двома кредитами.
Британський юрист Пол Едмунд Леві отримав штраф у £15 000 (близько 800 тисяч гривень) після того, як не зміг виявити «витончену» шахрайську схему, пов’язану з двома кредитами на загальну суму £464 000. Про це повідомляє Law Gazette.

Леві, який отримав право практикувати у 1999 році, працював у міжнародній юридичній фірмі з вересня по грудень 2019 року. Саме тоді він супроводжував дві кредитні операції, що згодом викликали підозри.

Перший кредит: £199 000 і необґрунтована зміна юристів

У першому випадку, де сума позики становила £199 000, юристи, які представляли клієнта, раптово змінилися без пояснень посеред угоди. Леві також попросили перерахувати кошти не на рахунок юридичної фірми, як того вимагала кредитна угода, а на рахунок трастової корпорації та двох приватних осіб.

Другий кредит: «юристи»-підробки і компанія, яка не була позичальником

У другій операції — позиці близько £265 000 — SDT встановив, що юристи, які начебто діяли в інтересах клієнта, були «самозванцями». Леві знову попросили надіслати кошти не на клієнтський рахунок юридичної фірми, а компанії, що не була позичальником.

Леві визнав, що у обох випадках не зміг належним чином розпізнати очевидні ризики шахрайства та відмивання коштів.

Позиція трибуналу

У рішенні зазначено: «Через свої помилки, незалежно від того, були вони навмисними чи ні, пан Леві фактично сприяв здійсненню операцій, що мали ознаки шахрайства й/або відмивання грошей. Невміння проявити обережність і уважність, яких очікують від компетентного соліситора, підриває довіру громадськості до професії».

Аргументи юриста

У відповідь Леві заявив, що жодних фінансових збитків клієнт не зазнав, оскільки на нерухомість були зареєстровані обтяження, а також діє страхування професійної відповідальності, яке покриває випадки шахрайства. Тому, за його словами, громадська довіра не була порушена, оскільки «потенційна шкода була гіпотетичною».

Він також наголосив, що шахрайство було «витонченим», і він особисто перевіряв законність угоди щодо другого кредиту — зокрема відвідав нерухомість і забезпечив оформлення страхування перед завершенням транзакції.

Рішення

Трибунал зобов’язав Леві сплатити:

  • £15 000 штрафу
  • £35 386,90 судових витрат

юрист Велика Британія

