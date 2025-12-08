  1. В мире

Юрист не заметил «утонченную» аферу с кредитами — он заплатит около 800 тысяч гривен штрафа

16:12, 8 декабря 2025
В Великобритании юрист не смог выявить «утонченную» мошенническую схему, связанную с двумя кредитами.
Британский юрист Пол Эдмунд Леви получил штраф в £15 000 (около 800 тысяч гривен) после того, как не смог выявить «утончённую» мошенническую схему, связанную с двумя кредитами на общую сумму £464 000. Об этом сообщает Law Gazette.

Леви, который получил право практиковать в 1999 году, работал в международной юридической фирме с сентября по декабрь 2019 года. Именно тогда он сопровождал две кредитные операции, которые позже вызвали подозрения.

Первый кредит: £199 000 и необоснованная смена юристов

В первом случае, где сумма займа составляла £199 000, юристы, представлявшие клиента, внезапно сменились без объяснений посреди сделки. Леви также попросили перечислить средства не на счёт юридической фирмы, как того требовало кредитное соглашение, а на счёт трастовой корпорации и двух частных лиц.

Второй кредит: «юристы»-подделки и компания, которая не была заёмщиком

Во второй операции — займе около £265 000 — SDT установил, что юристы, якобы действовавшие в интересах клиента, были «самозванцами». Леви снова попросили отправить деньги не на клиентский счёт юридической фирмы, а компании, которая не была заёмщиком.

Леви признал, что в обоих случаях не смог должным образом распознать очевидные риски мошенничества и отмывания денег.

Позиция трибунала

В решении отмечено: «Из-за своих ошибок, независимо от того, были они умышленными или нет, господин Леви фактически способствовал осуществлению операций, которые имели признаки мошенничества и/или отмывания денег. Неспособность проявить осторожность и внимательность, которых ожидают от компетентного солиситора, подрывает доверие общественности к профессии».

Аргументы юриста

В ответ Леви заявил, что никаких финансовых потерь клиент не понёс, поскольку на недвижимость были зарегистрированы обременения, а также действует страхование профессиональной ответственности, покрывающее случаи мошенничества. Поэтому, по его словам, общественное доверие не было нарушено, поскольку «потенциальный вред был гипотетическим».

Он также подчеркнул, что мошенничество было «утончённым», и он лично проверял законность сделки по второму кредиту — в частности, посетил объект недвижимости и обеспечил оформление страхования перед завершением транзакции.

Решение

Трибунал обязал Леви выплатить:

  • £15 000 штрафа
  • £35 386,90 судебных расходов

