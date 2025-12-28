Украинцам объяснили, в каких случаях осуществляется обмен паспорта гражданина

Обмен паспорта гражданина осуществляется в семи случаях.

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в ряде случаев. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

Среди них:

изменение информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков (РНОКПП) либо уведомление об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

окончание срока действия паспорта;

непригодность паспорта для дальнейшего использования, то есть паспорт или фотокарточка в нем имеют повреждения либо отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать лицо, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждение перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта, исправления, в том числе внесение изменений в персональные данные лица/наименование органа/штампа/печати, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя;

если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотокарточек;

наличие у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).

