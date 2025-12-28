Судьи в Германии обвинили власти в том, что они «облегчают» работу преступникам

Судьи пожаловались на нехватку ресурсов для борьбы с отмыванием денег.

Немецкий союз судей (DRB) обвиняет власти федеральных земель в том, что они «облегчают» работу организованной преступности. По данным союза, по всей стране не хватает около двух тысяч прокуроров, а у следователей «накапливается миллион открытых дел», пишет DW.

В DRB заявили, что ежегодно в Германии скрывается происхождение примерно 100 миллиардов евро. Земельные власти упускают из виду преступления, связанные с отмыванием денег, поскольку «слишком сосредоточены на расходах на персонал правоохранительных органов», сказал глава союза Свен Ребен медиагруппе Funke.

«Наркобанды, торговцы людьми, а также экономические и финансовые преступники слишком легко справляются с ситуацией в Германии, потому что им часто приходится иметь дело с правоохранительными органами, которые технически плохо оснащены».

Летом правительство ФРГ пообещало выделить в бюджеты земель в течение четырех лет около 500 млн евро на дополнительные должности в судебной системе.

