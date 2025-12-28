  1. В мире

Трамп заявил, что провел «очень продуктивный» разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

18:56, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разговор с Путиным Трамп назвал «хорошим» и «продуктивным».
Трамп заявил, что провел «очень продуктивный» разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
Фото: tva.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным в преддверии моей сегодняшней встречи в 13:00 с Президентом Украины Зеленским.

Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго. Пресса приглашена», — заявил он.

Напомним, встречу Зеленского и Трампа во Флориде перенесли.

Изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.

По какой причине произошло перенесение — не сообщается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]