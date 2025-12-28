Трамп заявил, что провел «очень продуктивный» разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Разговор с Путиным Трамп назвал «хорошим» и «продуктивным».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным в преддверии моей сегодняшней встречи в 13:00 с Президентом Украины Зеленским.

Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго. Пресса приглашена», — заявил он.

Напомним, встречу Зеленского и Трампа во Флориде перенесли.

Изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.

По какой причине произошло перенесение — не сообщается.

