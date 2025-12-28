  1. В мире

Встречу Зеленского и Трампа перенесли: переговоры начнутся раньше

08:30, 28 декабря 2025
Встреча лидеров во Флориде состоится раньше запланированного, новое время уже известно.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

В Штаты Президент прибыл вместе с украинской делегацией. Ранее мы сообщали состав делегации.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсети X.

«Добрый вечер, Флорида!» — написал Кислица, сопроводив этот текст фотографией самолета с фамилией президента США на фюзеляже.

Также известно, что встречу Зеленского и Трампа во Флориде перенесли.

Изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.

По какой причине произошло перенесение — не сообщается.

США Дональд Трамп Владимир Зеленский

