В ТЦК напомнили степени годности к военной службе

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил степени годности к военной службе.

Согласно действующему на сегодняшний день законодательству определяются категории годности к военной службе «а», «б», «в», «г». В зависимости от состояния здоровья и имеющихся медицинских документов члены военно-врачебных комиссий принимают решение о годности к военной службе. Решение о годности принимается на основании расписания болезней, установленного Приказом МО Украины №402.

В 2025 году предусмотрены следующие категории годности к военной службе:

Годен к военной службе.

Такое заключение устанавливается по категориям «в» и «г» расписания болезней. Данное заключение означает, что лицо полностью годно к службе без каких-либо ограничений относительно места службы и должности. Военнообязанные, признанные годными, направляются на военную службу в общем порядке и могут проходить службу в боевых воинских частях. Военнослужащие, признанные годными к службе, не могут быть перемещены в тыловые воинские части через приложение «Армия+». В большинстве случаев полностью годные проходят военную службу на боевых должностях или в боевых воинских частях.

Годны к службе в воинских частях обеспечения.

Такое заключение в большинстве случаев устанавливается по категориям «б». Данное заключение устанавливается военнообязанным и военнослужащим, которые имеют проблемы со здоровьем и хронические заболевания, не позволяющие полноценно проходить военную службу на определенных должностях. С таким заключением военнослужащие проходят военную службу только в частях обеспечения, высших военных учебных заведениях, учебных заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. В большинстве случаев такие лица проходят службу в тыловых частях или в боевых частях на тыловых должностях. Военнослужащие с таким заключением ВЛК имеют право на перемещение в тыловые части при наличии отношения через приложение «Армия+».

Негоден к военной службе.

Такое заключение устанавливается по категориям «а» расписания болезней. Данное заключение устанавливается военнообязанным и военнослужащим, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые по расписанию болезней подпадают под полную негодность к военной службе. Военнослужащие с таким заключением подлежат увольнению с военной службы и исключению из учета военнообязанных лиц. Военнообязанные исключаются из учета навсегда.

Временно негоден.

Такое заключение устанавливается лицам, которые в связи с болезнью, травмами, ранениями или контузиями нуждаются в лечении и на период лечения являются временно негодными. В данном заключении устанавливается срок проведения переосмотра, который может составлять от 1 до 12 месяцев. Военнообязанные, получившие такое заключение, на период его действия не подлежат призыву на военную службу.

Негоден к военной службе с переосмотром через 6–12 месяцев.

Данное заключение устанавливается военнослужащим, которые имеют заболевания, травмы или ранения, требующие длительного лечения и реабилитации. Военнослужащие с данным заключением подлежат увольнению с военной службы и постановке на учет в районном ТЦК и СП.

