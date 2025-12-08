Генпрокурор Кравченко ініціює повну перевірку дитбудинків і медичних діагнозів дітей

Рішення прийнято після виявлення шокуючих випадків насильства та недбалості.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оголосив про масштабну ініціативу щодо перевірки всіх дитячих будинків країни та перегляду медичних діагнозів дітей після того, як під час поїздки до благодійного шелтера «Місто добра» йому розповіли про численні випадки жорстокого поводження та шахрайства у різних регіонах.

«Це не історії — це злочини»: що виявили

За словами Кравченка, він був шокований інформацією, яку отримав під час відвідування шелтера:

у дитбудинку на Миколаївщині 8–10-річних дітей прив’язували до ліжок для малюків, щоб вони «не заважали»;

на Волині батьки поїли дитину алкоголем, а соцслужби роками звітували, що «все гаразд»;

чотирьом здоровим дітям штучно встановили тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати по 20 тис. грн щомісяця.

Окрім того, каже Кравченко, дітей із вигаданими хворобами примусово лікували психотропними препаратами, позбавляючи можливості нормально жити й навчатися.

Термінові кадрові та організаційні рішення

Генпрокурор заявив про кілька негайних кроків:

Новий заступник Генпрокурора — з фокусом виключно на правах дітей

Кравченко призначить нового заступника, який відповідатиме за всі питання, пов’язані з дітьми: дитбудинки, інтернати, медзаклади, випадки насильства та недбалості. Ім’я посадовця буде оголошене окремо.

Незалежна перевірка всіх дитячих діагнозів

Генпрокурор звернувся до МОЗ, Мінсоцполітики, соціальних служб, керівників дитячих закладів, ОДА і РДА з вимогою:

провести повну незалежну перевірку медичних висновків, умов утримання та догляду;

у разі виявлення порушень органи прокуратури діятимуть «швидко і жорстко».

Повний аудит дитячих будинків по всій країні

Прокурори областей отримали доручення взяти питання захисту дітей під особистий контроль.

«Жодного “не чіпайте”. Жодного “так було завжди”. Жодного “все гаразд”. Ці історії — крапка», — наголосив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що час «кругової поруки» закінчився.

