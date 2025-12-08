  1. В Украине

Генпрокурор Кравченко инициирует полную проверку детдомов и медицинских диагнозов детей

16:30, 8 декабря 2025
Решение принято после выявления шокирующих случаев насилия и халатности.
Генпрокурор Кравченко инициирует полную проверку детдомов и медицинских диагнозов детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил о масштабной инициативе по проверке всех детских домов страны и пересмотру медицинских диагнозов детей после того, как во время поездки в благотворительный шелтер «Город добра» ему рассказали о многочисленных случаях жестокого обращения и мошенничества в разных регионах.

«Это не истории — это преступления»: что выявили

По словам Кравченко, его потрясла информация, которую он получил во время посещения шелтера:

  • в детдоме на Николаевщине детей 8–10 лет привязывали к кроваткам для малышей, чтобы они «не мешали»;
    • на Волыни родители поили ребенка алкоголем, а соцслужбы годами отчитывались, что «все в порядке»;
    • четырем здоровым детям сознательно назначили тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать по 20 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, по словам Кравченко, детей с вымышленными болезнями принудительно лечили психотропными препаратами, лишая их возможности нормально жить и учиться.

Срочные кадровые и организационные решения

Генпрокурор заявил о нескольких неотложных шагах:

  1. Новый заместитель Генпрокурора — с фокусом исключительно на правах детей
    Кравченко назначит нового заместителя, который будет отвечать за все вопросы, связанные с детьми: детские дома, интернаты, медучреждения, случаи насилия и халатности. Имя чиновника будет объявлено отдельно.
  2. Независимая проверка всех детских диагнозов
    Генпрокурор обратился к Минздраву, Минсоцполитики, социальным службам, руководителям детских учреждений, ОГА и РГА с требованием:
    • провести полную независимую проверку медицинских заключений, условий содержания и ухода;
    • в случае нарушений прокуратура будет действовать «быстро и жестко».
  3. Полный аудит детских домов по всей стране
    Прокуроры областей получили поручение взять вопрос защиты детей под личный контроль.

«Никаких “не трогайте”. Никаких “так было всегда”. Никаких “все нормально”. Эти истории — точка», — подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что эпоха «круговой поруки» завершилась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ОГП прокуратура дети генеральная прокуратура Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]