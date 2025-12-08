Генпрокурор Кравченко инициирует полную проверку детдомов и медицинских диагнозов детей
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил о масштабной инициативе по проверке всех детских домов страны и пересмотру медицинских диагнозов детей после того, как во время поездки в благотворительный шелтер «Город добра» ему рассказали о многочисленных случаях жестокого обращения и мошенничества в разных регионах.
«Это не истории — это преступления»: что выявили
По словам Кравченко, его потрясла информация, которую он получил во время посещения шелтера:
- в детдоме на Николаевщине детей 8–10 лет привязывали к кроваткам для малышей, чтобы они «не мешали»;
• на Волыни родители поили ребенка алкоголем, а соцслужбы годами отчитывались, что «все в порядке»;
• четырем здоровым детям сознательно назначили тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать по 20 тыс. грн ежемесячно.
Кроме того, по словам Кравченко, детей с вымышленными болезнями принудительно лечили психотропными препаратами, лишая их возможности нормально жить и учиться.
Срочные кадровые и организационные решения
Генпрокурор заявил о нескольких неотложных шагах:
-
Новый заместитель Генпрокурора — с фокусом исключительно на правах детей
Кравченко назначит нового заместителя, который будет отвечать за все вопросы, связанные с детьми: детские дома, интернаты, медучреждения, случаи насилия и халатности. Имя чиновника будет объявлено отдельно.
-
Независимая проверка всех детских диагнозов
Генпрокурор обратился к Минздраву, Минсоцполитики, социальным службам, руководителям детских учреждений, ОГА и РГА с требованием:
• провести полную независимую проверку медицинских заключений, условий содержания и ухода;
• в случае нарушений прокуратура будет действовать «быстро и жестко».
-
Полный аудит детских домов по всей стране
Прокуроры областей получили поручение взять вопрос защиты детей под личный контроль.
«Никаких “не трогайте”. Никаких “так было всегда”. Никаких “все нормально”. Эти истории — точка», — подчеркнул Кравченко.
Генпрокурор рассказал, что эпоха «круговой поруки» завершилась.
