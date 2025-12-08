Генпрокурор Кравченко инициирует полную проверку детдомов и медицинских диагнозов детей

Решение принято после выявления шокирующих случаев насилия и халатности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил о масштабной инициативе по проверке всех детских домов страны и пересмотру медицинских диагнозов детей после того, как во время поездки в благотворительный шелтер «Город добра» ему рассказали о многочисленных случаях жестокого обращения и мошенничества в разных регионах.

«Это не истории — это преступления»: что выявили

По словам Кравченко, его потрясла информация, которую он получил во время посещения шелтера:

в детдоме на Николаевщине детей 8–10 лет привязывали к кроваткам для малышей, чтобы они «не мешали»;

• на Волыни родители поили ребенка алкоголем, а соцслужбы годами отчитывались, что «все в порядке»;

• четырем здоровым детям сознательно назначили тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать по 20 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, по словам Кравченко, детей с вымышленными болезнями принудительно лечили психотропными препаратами, лишая их возможности нормально жить и учиться.

Срочные кадровые и организационные решения

Генпрокурор заявил о нескольких неотложных шагах:

Новый заместитель Генпрокурора — с фокусом исключительно на правах детей

Кравченко назначит нового заместителя, который будет отвечать за все вопросы, связанные с детьми: детские дома, интернаты, медучреждения, случаи насилия и халатности. Имя чиновника будет объявлено отдельно. Независимая проверка всех детских диагнозов

Генпрокурор обратился к Минздраву, Минсоцполитики, социальным службам, руководителям детских учреждений, ОГА и РГА с требованием:

• провести полную независимую проверку медицинских заключений, условий содержания и ухода;

• в случае нарушений прокуратура будет действовать «быстро и жестко». Полный аудит детских домов по всей стране

Прокуроры областей получили поручение взять вопрос защиты детей под личный контроль.

«Никаких “не трогайте”. Никаких “так было всегда”. Никаких “все нормально”. Эти истории — точка», — подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что эпоха «круговой поруки» завершилась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.