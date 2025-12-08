  1. В Україні

Як встановлюється опіка над майном людей, які зникли безвісти – Мін’юст роз’яснив

14:42, 8 грудня 2025
Для захисту прав та інтересів цих осіб, забезпечення цілісності їхнього майна, закон дозволяє встановити опіку над їхнім майном.
Фото: michaelforward
Міністерство юстиції повідомило про порядок встановлення опіки над майном особи, визнаної безвісно відсутньою, або зниклої безвісти за особливих обставин. У такому разі для захисту прав та інтересів цих осіб, забезпечення цілісності їхнього майна закон дозволяє встановити опіку над їхнім майном.

Якщо людина зникла і протягом року немає відомостей про місце її перебування, або її зникнення пов’язане з війною чи надзвичайними ситуаціями, вона може бути визнана безвісно відсутньою чи зниклою безвісти за особливих обставин.

Хто може звернутися для призначення опікуна?

Подати заяву нотаріусу можуть:

  • близький родич або член сім’ї;
  • особа, для якої відсутність встановленої опіки над майном може мати наслідком порушення її прав чи законних інтересів;
  • орган опіки та піклування.

Після подання заяви нотаріус визначає опікуна, який буде відповідальний за управління майном зниклої особи.

Обов’язки опікуна

  • виконує цивільні обов’язки на користь особи;
  • погашає за рахунок її майна борги;
  • управляє майном в її інтересах;
  • забезпечує утримання осіб, яких зникла людина за законом зобов’язана утримувати.

