Як встановлюється опіка над майном людей, які зникли безвісти – Мін’юст роз’яснив

Міністерство юстиції повідомило про порядок встановлення опіки над майном особи, визнаної безвісно відсутньою, або зниклої безвісти за особливих обставин. У такому разі для захисту прав та інтересів цих осіб, забезпечення цілісності їхнього майна закон дозволяє встановити опіку над їхнім майном.

Якщо людина зникла і протягом року немає відомостей про місце її перебування, або її зникнення пов’язане з війною чи надзвичайними ситуаціями, вона може бути визнана безвісно відсутньою чи зниклою безвісти за особливих обставин.

Хто може звернутися для призначення опікуна?

Подати заяву нотаріусу можуть:

близький родич або член сім’ї;

особа, для якої відсутність встановленої опіки над майном може мати наслідком порушення її прав чи законних інтересів;

орган опіки та піклування.

Після подання заяви нотаріус визначає опікуна, який буде відповідальний за управління майном зниклої особи.

Обов’язки опікуна

виконує цивільні обов’язки на користь особи;

погашає за рахунок її майна борги;

управляє майном в її інтересах;

забезпечує утримання осіб, яких зникла людина за законом зобов’язана утримувати.

