Как устанавливается опека над имуществом людей, пропавших без вести – Минюст разъяснил

14:42, 8 декабря 2025
Для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества, закон позволяет установить опеку над их имуществом.
Министерство юстиции сообщило о порядке установления опеки над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, либо пропавшего без вести при особых обстоятельствах. В таком случае для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества закон позволяет установить опеку над их имуществом.

Если человек пропал и в течение года нет сведений о месте его пребывания, либо его исчезновение связано с войной или чрезвычайными ситуациями, он может быть признан безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Кто может обратиться для назначения опекуна

Подать заявление нотариусу могут:

  • близкий родственник или член семьи;
  • лицо, для которого отсутствие установленной опеки над имуществом может иметь следствием нарушение его прав или законных интересов;
  • орган опеки и попечительства.

После подачи заявления нотариус определяет опекуна, который будет ответственным за управление имуществом пропавшего лица.

Обязанности опекуна

  • выполняет гражданские обязанности в интересах лица;
  • погашает за счет его имущества долги;
  • управляет имуществом в его интересах;
  • обеспечивает содержание лиц, которых пропавший человек по закону обязан содержать.

