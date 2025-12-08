Как устанавливается опека над имуществом людей, пропавших без вести – Минюст разъяснил

Для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества, закон позволяет установить опеку над их имуществом.

Фото: michaelforward

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило о порядке установления опеки над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, либо пропавшего без вести при особых обстоятельствах. В таком случае для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества закон позволяет установить опеку над их имуществом.

Если человек пропал и в течение года нет сведений о месте его пребывания, либо его исчезновение связано с войной или чрезвычайными ситуациями, он может быть признан безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Кто может обратиться для назначения опекуна

Подать заявление нотариусу могут:

близкий родственник или член семьи;

лицо, для которого отсутствие установленной опеки над имуществом может иметь следствием нарушение его прав или законных интересов;

орган опеки и попечительства.

После подачи заявления нотариус определяет опекуна, который будет ответственным за управление имуществом пропавшего лица.

Обязанности опекуна

выполняет гражданские обязанности в интересах лица;

погашает за счет его имущества долги;

управляет имуществом в его интересах;

обеспечивает содержание лиц, которых пропавший человек по закону обязан содержать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.