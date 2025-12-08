Как устанавливается опека над имуществом людей, пропавших без вести – Минюст разъяснил
Министерство юстиции сообщило о порядке установления опеки над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, либо пропавшего без вести при особых обстоятельствах. В таком случае для защиты прав и интересов этих лиц, обеспечения целостности их имущества закон позволяет установить опеку над их имуществом.
Если человек пропал и в течение года нет сведений о месте его пребывания, либо его исчезновение связано с войной или чрезвычайными ситуациями, он может быть признан безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Кто может обратиться для назначения опекуна
Подать заявление нотариусу могут:
- близкий родственник или член семьи;
- лицо, для которого отсутствие установленной опеки над имуществом может иметь следствием нарушение его прав или законных интересов;
- орган опеки и попечительства.
После подачи заявления нотариус определяет опекуна, который будет ответственным за управление имуществом пропавшего лица.
Обязанности опекуна
- выполняет гражданские обязанности в интересах лица;
- погашает за счет его имущества долги;
- управляет имуществом в его интересах;
- обеспечивает содержание лиц, которых пропавший человек по закону обязан содержать.
