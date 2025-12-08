  1. В Україні

В Україні архітекторів та інженерів навчатимуть безбар'єрності за новою державною програмою

17:42, 8 грудня 2025
В Україні затвердили типову програму підготовки «Фахівець із безбар’єрності», навчання стартує у 2026 році.
В Україні архітекторів та інженерів навчатимуть безбар'єрності за новою державною програмою
Фото: oda.kr-admin.gov.ua
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило Типову освітню програму підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності». Вона стане основою для запуску нової спеціалізованої підготовки у закладах вищої освіти з 2026 року. Програму розроблено у співпраці з провідними університетами та погоджено з Міністерством освіти і науки.

Єдині стандарти та нові можливості для фахівців

Документ визначає стандарти і вимоги до освітніх програм, що формуватимуть на його основі.

Мета — збільшити кількість професіоналів, здатних якісно оцінювати рівень безбар’єрності у будівлях, спорудах та міському просторі.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що безбар’єрність — це довгострокова трансформація, а не разова ініціатива:

«Потреба у підготовці фахівців із безбар’єрності наразі є особливо актуальною. Велика частина роботи пов’язана з обстеженням, оцінкою і модернізацією наявних об’єктів, від лікарень і шкіл до ЦНАПів і вулиць. В країні системно впроваджуються підходи доступності у відбудові, міському плануванні, реалізується Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору. Одним із ключових напрямів є флагманський проєкт «Рух без бар’єрів», в рамках якого модернізуються комплексні транспортно-пішохідні шляхи у 15 пілотних громадах. Досвід реалізації проєкту також показав: громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Нова освітня програма покликана задовольнити цей попит».

Що передбачає типова програма

Програма включає п’ять навчальних модулів із загальним обсягом не менше 60 академічних годин, які охоплюють усі ключові аспекти фізичної безбар’єрності.

Хто зможе пройти навчання

Навчатися за програмою зможуть фахівці з рівнем бакалавра за спеціальностями:

  • «Архітектура та містобудування»
  • «Будівництво та цивільна інженерія»

Після успішного проходження підвищення кваліфікації учасники отримають сертифікат, який підтверджує компетентність «Фахівець із безбар’єрності».

Україна

