В Украине архитекторов и инженеров будут обучать безбарьерности по новой государственной программе

В Украине утвердили типовую программу подготовки «Специалист по безбарьерности», обучение стартует в 2026 году.

Фото: oda.kr-admin.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило Типовую образовательную программу повышения квалификации «Специалист по безбарьерности». Она станет основой для запуска новой специализированной подготовки в учреждениях высшего образования с 2026 года. Программа разработана в сотрудничестве с ведущими университетами и согласована с Министерством образования и науки.

Единые стандарты и новые возможности для специалистов

Документ определяет стандарты и требования к образовательным программам, которые будут формироваться на его основе.

Цель — увеличить количество профессионалов, способных качественно оценивать уровень безбарьерности в зданиях, сооружениях и городском пространстве.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что безбарьерность — это долгосрочная трансформация, а не разовая инициатива:

«Потребность в подготовке специалистов по безбарьерности сейчас особенно актуальна. Большая часть работы связана с обследованием, оценкой и модернизацией существующих объектов — от больниц и школ до ЦНАПов и улиц. В стране системно внедряются подходы доступности в восстановлении, городском планировании, реализуется Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства. Одним из ключевых направлений является флагманский проект “Движение без барьеров”, в рамках которого модернизируются комплексные транспортно-пешеходные маршруты в 15 пилотных громадах. Опыт реализации проекта также показал: громадам нужны больше квалифицированных специалистов, владеющих современными знаниями по проектированию, мониторингу доступности и оценке соответствия зданий и пространств требованиям безбарьерности. Новая образовательная программа призвана удовлетворить этот спрос».

Что предусматривает типовая программа

Программа включает пять учебных модулей общим объемом не менее 60 академических часов, охватывающих все ключевые аспекты физической безбарьерности.

Кто сможет пройти обучение

Обучаться по программе смогут специалисты с уровнем бакалавра по специальностям:

«Архитектура и градостроительство»

«Строительство и гражданская инженерия»

После успешного прохождения повышения квалификации участники получат сертификат, подтверждающий компетентность «Специалист по безбарьерности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.