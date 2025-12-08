Депутата з Дніпра підозрюють у підробці документів для «відрядження», під час якого він відпочивав у Греції — ОГП

За даними слідства, депутат підробив документи, щоб виїхати за кордон.

Офіс Генерального прокурора повідомив про оголошення підозри чинному депутату Дніпровської міської ради, який одночасно очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від партії «ОПЗЖ».

Йому інкримінують організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, депутат підробив документи, щоб виїхати за кордон.

Під час воєнного стану депутати місцевих рад можуть перетинати кордон лише за наявності офіційного рішення про службове відрядження. У червні 2023 року депутат вирішив виїхати за кордон у приватних справах, тому організував фіктивне запрошення нібито для участі у конференції в Угорщині, якої насправді не існувало.

На підставі цих «документів» міський голова підписав розпорядження про «службове відрядження», що дозволило посадовцю законно перетнути державний кордон.

Насправді ж посадовець разом із сім’єю відпочивав у Греції, вказують у ОГП.

За інформацію правоохоронців, з 27 червня по 13 липня 2023 року він перебував на острові Родос, після чого повернувся до України.

