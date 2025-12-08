Депутата из Днепра подозревают в подделке документов для «командировки», во время которой он отдыхал в Греции — ОГП

По данным следствия, депутат подделал документы, чтобы выехать за границу.

Офис Генерального прокурора сообщил о вручении подозрения действующему депутату Днепровского городского совета, который одновременно возглавляет один из районов городской администрации и был избран от партии «ОПЗЖ».

Ему инкриминируют организацию внесения заведомо неправдивых сведений в официальный документ и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, депутат подделал документы, чтобы выехать за границу.

Во время военного положения депутаты местных советов могут пересекать границу только при наличии официального решения о служебной командировке. В июне 2023 года депутат решил выехать за границу по личным делам, поэтому организовал фиктивное приглашение якобы для участия в конференции в Венгрии, которой на самом деле не существовало.

На основании этих «документов» городской голова подписал распоряжение о «служебной командировке», что позволило чиновнику законно пересечь государственную границу.

На самом деле, как указывают в ОГП, должностное лицо вместе с семьей отдыхало в Греции.

По информации правоохранителей, с 27 июня по 13 июля 2023 года он находился на острове Родос, после чего вернулся в Украину.

