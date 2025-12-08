  1. В Украине

Депутата из Днепра подозревают в подделке документов для «командировки», во время которой он отдыхал в Греции — ОГП

15:36, 8 декабря 2025
По данным следствия, депутат подделал документы, чтобы выехать за границу.
Депутата из Днепра подозревают в подделке документов для «командировки», во время которой он отдыхал в Греции — ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил о вручении подозрения действующему депутату Днепровского городского совета, который одновременно возглавляет один из районов городской администрации и был избран от партии «ОПЗЖ».

Ему инкриминируют организацию внесения заведомо неправдивых сведений в официальный документ и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, депутат подделал документы, чтобы выехать за границу.

Во время военного положения депутаты местных советов могут пересекать границу только при наличии официального решения о служебной командировке. В июне 2023 года депутат решил выехать за границу по личным делам, поэтому организовал фиктивное приглашение якобы для участия в конференции в Венгрии, которой на самом деле не существовало.

На основании этих «документов» городской голова подписал распоряжение о «служебной командировке», что позволило чиновнику законно пересечь государственную границу.

На самом деле, как указывают в ОГП, должностное лицо вместе с семьей отдыхало в Греции.

По информации правоохранителей, с 27 июня по 13 июля 2023 года он находился на острове Родос, после чего вернулся в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП депутат документы Днепр подозреваемый командировка граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]