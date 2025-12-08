У Києві затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання квартир для Захисників та Захисниць з інвалідністю
У Києві затвердили порядок надання часткової компенсації за переобладнання квартири для киян — Захисників і Захисниць з інвалідністю 1 та 2 групи. Про це повідомила Заступниця голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму, відповідальна з питань безбар'єрності Марина Хонда.
«Після поранень власне житло може ставати повним бар’єрів: вузькі двері, високі пороги, незручний санвузол. Місто готове покривати частину витрат, щоб кожен ветеран і ветеранка могли жити у своїй квартирі вільно, без зайвих перешкод», - заявила вона.
У межах міської програми «Підтримка киян — Захисників і Захисниць» часткова компенсація становить до 500 тисяч та поширюється на:
- розширення дверних прорізів;
- демонтаж і монтаж дверей;
- демонтаж порогів, лиштви;
- облаштування санітарних кімнат та кухні під індивідуальні потреби;
- монтаж поручнів;
- перенесення електровимикачів, розеток.
Для отримання компенсації необхідно звернутися до Київ Мілітарі Хаб із пакетом документів:
- відповідна заява про компенсацію;
- паспорт;
- РНОКПП;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- ЕКОПФО;
- право власності на квартиру (за наявності);
- згода співвласників квартири;
- дефектний акт, отриманий в РДА;
- фінансові документи, що підтверджують витрати за ремонтні роботи та матеріали;
- номер соціального рахунку (IBAN) або картки киянина.
«Такі зміни у квартирі — це не «ремонт». Це можливість жити без зайвих перешкод: самостійно пересуватися, користуватися санітарною кімнатою, відчувати контроль над власним простором», - підкреслила вона.
Отримати консультацію щодо компенсацій і виплат можна:
У Київ Мілітарі Хаб:
- вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36
- 0800 300 633
У Департаменті соціальної та ветеранської політики:
- просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116
- +380 (44) 366-59-40.
