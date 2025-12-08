У Києві затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання квартир для Захисників та Захисниць з інвалідністю

У межах міської програми «Підтримка киян — Захисників і Захисниць» часткова компенсація становить до 500 тисяч.

У Києві затвердили порядок надання часткової компенсації за переобладнання квартири для киян — Захисників і Захисниць з інвалідністю 1 та 2 групи. Про це повідомила Заступниця голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму, відповідальна з питань безбар'єрності Марина Хонда.

«Після поранень власне житло може ставати повним бар’єрів: вузькі двері, високі пороги, незручний санвузол. Місто готове покривати частину витрат, щоб кожен ветеран і ветеранка могли жити у своїй квартирі вільно, без зайвих перешкод», - заявила вона.

У межах міської програми «Підтримка киян — Захисників і Захисниць» часткова компенсація становить до 500 тисяч та поширюється на:

- розширення дверних прорізів;

- демонтаж і монтаж дверей;

- демонтаж порогів, лиштви;

- облаштування санітарних кімнат та кухні під індивідуальні потреби;

- монтаж поручнів;

- перенесення електровимикачів, розеток.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до Київ Мілітарі Хаб із пакетом документів:

- відповідна заява про компенсацію;

- паспорт;

- РНОКПП;

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

- ЕКОПФО;

- право власності на квартиру (за наявності);

- згода співвласників квартири;

- дефектний акт, отриманий в РДА;

- фінансові документи, що підтверджують витрати за ремонтні роботи та матеріали;

- номер соціального рахунку (IBAN) або картки киянина.

«Такі зміни у квартирі — це не «ремонт». Це можливість жити без зайвих перешкод: самостійно пересуватися, користуватися санітарною кімнатою, відчувати контроль над власним простором», - підкреслила вона.

Отримати консультацію щодо компенсацій і виплат можна:

У Київ Мілітарі Хаб:

- вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36

- 0800 300 633

У Департаменті соціальної та ветеранської політики:

- просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116

- +380 (44) 366-59-40.

