В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью

В Киеве утвердили порядок предоставления частичной компенсации за переоборудование квартиры для киевлян — Защитников и Защитниц с инвалидностью 1 и 2 группы. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по социальной/ветеранской/гендерной политике, защите прав детей, туризму, ответственная за вопросы безбарьерности Марина Хонда.

«После ранений собственное жилье может становиться полностью барьерным: узкие двери, высокие пороги, неудобный санузел. Город готов покрывать часть расходов, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий», — заявила она.

В рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц» частичная компенсация составляет до 500 тысяч и распространяется на:

расширение дверных проемов;

демонтаж и монтаж дверей;

демонтаж порогов, наличников;

обустройство санитарных комнат и кухни под индивидуальные потребности;

монтаж поручней;

перенос выключателей, розеток.

Для получения компенсации необходимо обратиться в Kyiv Military Hub с пакетом документов:

соответствующее заявление о компенсации;

паспорт;

РНОКПП;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

ЭКОПФО;

право собственности на квартиру (при наличии);

согласие совладельцев квартиры;

дефектный акт, полученный в РГА;

финансовые документы, подтверждающие расходы на ремонтные работы и материалы;

номер социального счета (IBAN) или карты киевлянина.

«Такие изменения в квартире — это не “ремонт”. Это возможность жить без лишних препятствий: самостоятельно передвигаться, пользоваться санитарной комнатой, ощущать контроль над собственным пространством», — подчеркнула она.

Получить консультацию по компенсациям и выплатам можно:

В Kyiv Military Hub:

ул. Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36

0800 300 633

В Департаменте социальной и ветеранской политики:

просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116

+380 (44) 366-59-40

