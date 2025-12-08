  1. В Украине

В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью

16:48, 8 декабря 2025
В рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц» частичная компенсация составляет до 500 тысяч.
В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве утвердили порядок предоставления частичной компенсации за переоборудование квартиры для киевлян — Защитников и Защитниц с инвалидностью 1 и 2 группы. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по социальной/ветеранской/гендерной политике, защите прав детей, туризму, ответственная за вопросы безбарьерности Марина Хонда.

«После ранений собственное жилье может становиться полностью барьерным: узкие двери, высокие пороги, неудобный санузел. Город готов покрывать часть расходов, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий», — заявила она.

В рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц» частичная компенсация составляет до 500 тысяч и распространяется на:

  • расширение дверных проемов;
  • демонтаж и монтаж дверей;
  • демонтаж порогов, наличников;
  • обустройство санитарных комнат и кухни под индивидуальные потребности;
  • монтаж поручней;
  • перенос выключателей, розеток.

Для получения компенсации необходимо обратиться в Kyiv Military Hub с пакетом документов:

  • соответствующее заявление о компенсации;
  • паспорт;
  • РНОКПП;
  • удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
  • ЭКОПФО;
  • право собственности на квартиру (при наличии);
  • согласие совладельцев квартиры;
  • дефектный акт, полученный в РГА;
  • финансовые документы, подтверждающие расходы на ремонтные работы и материалы;
  • номер социального счета (IBAN) или карты киевлянина.

«Такие изменения в квартире — это не “ремонт”. Это возможность жить без лишних препятствий: самостоятельно передвигаться, пользоваться санитарной комнатой, ощущать контроль над собственным пространством», — подчеркнула она.

Получить консультацию по компенсациям и выплатам можно:

В Kyiv Military Hub:

ул. Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36

0800 300 633

В Департаменте социальной и ветеранской политики:

просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116

+380 (44) 366-59-40

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]