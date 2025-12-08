В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью
В Киеве утвердили порядок предоставления частичной компенсации за переоборудование квартиры для киевлян — Защитников и Защитниц с инвалидностью 1 и 2 группы. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по социальной/ветеранской/гендерной политике, защите прав детей, туризму, ответственная за вопросы безбарьерности Марина Хонда.
«После ранений собственное жилье может становиться полностью барьерным: узкие двери, высокие пороги, неудобный санузел. Город готов покрывать часть расходов, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий», — заявила она.
В рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц» частичная компенсация составляет до 500 тысяч и распространяется на:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж и монтаж дверей;
- демонтаж порогов, наличников;
- обустройство санитарных комнат и кухни под индивидуальные потребности;
- монтаж поручней;
- перенос выключателей, розеток.
Для получения компенсации необходимо обратиться в Kyiv Military Hub с пакетом документов:
- соответствующее заявление о компенсации;
- паспорт;
- РНОКПП;
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
- ЭКОПФО;
- право собственности на квартиру (при наличии);
- согласие совладельцев квартиры;
- дефектный акт, полученный в РГА;
- финансовые документы, подтверждающие расходы на ремонтные работы и материалы;
- номер социального счета (IBAN) или карты киевлянина.
«Такие изменения в квартире — это не “ремонт”. Это возможность жить без лишних препятствий: самостоятельно передвигаться, пользоваться санитарной комнатой, ощущать контроль над собственным пространством», — подчеркнула она.
Получить консультацию по компенсациям и выплатам можно:
В Kyiv Military Hub:
ул. Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36
0800 300 633
В Департаменте социальной и ветеранской политики:
просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116
+380 (44) 366-59-40
