Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов Міністерства юстиції, ухвалив рішення про стягнення в дохід держави арештованих активів російського пропагандиста. Це стало черговим підтвердженням того, що Україна формує власну модель реагування на гібридні загрози: інформаційний вплив, інтегрований у стратегію держави-агресора, здатний стати юридичним фактом, який формує підстави для накладення санкцій.

Дезінформація як інструмент окупації

Українське санкційне правосуддя зробило крок, який ще кілька років тому здався б неможливим. Дослідивши матеріали справи № 991/5298/25, ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави арештованих коштів російського пропагандиста: 50 тисяч гривень, 226 900 доларів США та 20 тисяч євро. Унікальність санкцій не лише в такій великій сумі: суд фактично поставив інформаційну діяльність на один рівень із класичними формами сприяння агресії – фінансуванням, логістикою чи виконанням доручень ворога. Це рішення стало черговим підтвердженням: Україна формує власну модель реагування на гібридні загрози, де інформаційна зброя оцінюється з різних точок зору – матеріальної, фінансової та юридичної.

Аналізуючи матеріали справи, суд докладно відтворив інформаційний шлях відповідача. Його робота в структурах «Россия-1» та «Россия сегодня» тривала роками і мала чітку антиукраїнську спрямованість. Йдеться не про хаотичні висловлювання чи приватні оціночні судження. Це була серія медійних продуктів – інтерв’ю, виступів, авторських участей у ток-шоу, публікацій та коментарів: вони формували альтернативну картину реальності, в якій Україна постає «неповноцінною», «роз’єднаною», «керованою зовнішніми силами», а загарбницькі дії окупантів подаються як природна відповідь на «утиски» чи «загрози».

На думку ВАКС, такі дії були множинними, повторюваними та системними, виконували функцію інформаційного забезпечення агресії. Відповідач займався професійною діяльністю, яка за своїм змістом виходила за межі звичайної журналістської роботи, перетворюючись на інструмент ворожої пропагандистської машини. Одним із ключових доказів стала участь російського пропагандиста у засіданні Ради Безпеки ООН: він публічно поширював наративи, які згодом були використані у Кремлі для виправдання вторгнення. Такі виступи спрямовувалися на міжнародну легітимізацію агресії шляхом створення хибного наративу про «небезпеку» українського національного самовизначення.

Не менш важливими були матеріали із соціальних мереж: відповідач підтримував і поширював пропагандистські висловлювання, дискредитуючи Збройні Сили України та прирівнюючи український патріотизм до «нацизму». Як зазначив ВАКС, такі дії, попри їх начебто приватний характер, були частиною ширшої публічної активності й отримали демонстративний вплив. Усе це разом дозволило встановити, що відповідач сприяв агресії на інформаційному рівні, виконуючи функцію пропагандиста, а отже – підпадає під дію санкційного законодавства.

Рішення у цій справі базувалося на преюдиційних обставинах, встановлених у попередньому рішенні від 24 лютого 2025 року. ВАКС не повторював доказування факту сприяння агресії, а виходив із уже встановлених обставин, що відповідає статті 78 КАС України. Такий підхід підвищує ефективність санкційних процедур і закладає фундамент для уніфікації практики розгляду подібних справ.

Арешт сейфів і накладення санкцій

Друга частина рішення ВАКС, без перебільшення, визначає майбутню практику стягнення активів. Суд докладно проаналізував походження коштів, порядок їх вилучення, зберігання та переміщення, що відбувалося з 2018 року. Саме тоді під час обшуку у відділенні ПАТ «ВТБ Банк» правоохоронці виявили грошові кошти в орендованому сейфі, які згодом були передані на спеціальні рахунки. Суд підтвердив, що на цих рахунках залишаються зазначені кошти (50 тис. грн, 226 900 дол. США та 20 тис. євро), які утворюють структуру активів відповідача.

Однією з ключових правових проблем було встановлення належності активів. ВАКС вирішив, що арешт не є підставою для втрати права власності, а лише обмежує можливість реалізації повноважень власника. Таким чином, незалежно від фактичної можливості особи розпоряджатися коштами, сам факт їх розміщення в орендованому сейфі та облікування на спеціальних рахунках (як активів) дає підстави вважати такі кошти майном, що підлягає стягненню відповідно до Закону «Про санкції».

Суд окремо наголосив на тому, що стягнення активів у вигляді санкцій є «другою ланкою» після блокування. Попереднє рішення по даній справі наклало на активи відповідача санкцію у вигляді блокування, але не охоплювало вилучені у 2018 році кошти. Саме тому Міністерство юстиції звернулося з окремим позовом, щоб здійснити завершальну стадію санкції – стягнення в дохід держави. ВАКС погодився з такою позицією, підкресливши, що блокування не є автоматичною підставою для конфіскації і потребує окремого судового рішення.

У цьому контексті було розглянуто питання пропорційності втручання в право власності. ВАКС оцінив масштаби наслідків російської агресії, включаючи знищену інфраструктуру, людські втрати, вимушені переселення та економічні збитки. На цьому фоні інформаційна діяльність відповідача була визнана елементом загальної агресії, а конфіскація активів – необхідним заходом, який відповідає демократичним стандартам і спрямований на захист національної безпеки України.

В даному разі сума активів у гривневому еквіваленті може бути значущою для визначення оцінки пропорційності. Як показує перерахунок, 226 900 доларів США та 20 тис. євро разом із 50 тис. гривень за середнім курсом 2025 року становить орієнтовно 10,4 млн грн. Це допомагає не лише точно визначити обсяг майна, що підлягає стягненню, а й підкреслити головне: йдеться не про формальне покарання, а про реальний вплив на інформаційний простір, який має стати дієвим інструментом у протидії агресії.

У підсумку суд встановив, що всі передбачені законом умови виконані. Відповідач є суб’єктом, до якого можуть застосовуватися санкції, його діяльність має характер системного сприяння агресії, активи належать йому та підлягають стягненню, а принцип пропорційності заходу дотримано. На підставі наведеного ВАКС постановив – повністю задовольнити позов Міністерства юстиції та стягнути всі зазначені кошти відповідача у дохід держави.

Автор: Валентин Коваль

