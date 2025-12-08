От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск Министерства юстиции, принял решение о взыскании в доход государства арестованных активов российского пропагандиста. Это стало очередным подтверждением того, что Украина формирует собственную модель реагирования на гибридные угрозы: информационное воздействие, интегрированное в стратегию государства-агрессора, способно стать юридическим фактом, который формирует основания для наложения санкций.

Дезинформация как инструмент оккупации

Украинское санкционное правосудие сделало шаг, который ещё несколько лет назад казался бы невозможным. Изучив материалы дела № 991/5298/25, ВАКС принял решение о взыскании в доход государства арестованных средств российского пропагандиста: 50 тысяч гривен, 226 900 долларов США и 20 тысяч евро. Уникальность санкций не только в столь крупной сумме: суд фактически поставил информационную деятельность на один уровень с классическими формами содействия агрессии — финансированием, логистикой или исполнением поручений врага. Это решение стало очередным подтверждением: Украина формирует собственную модель реагирования на гибридные угрозы, где информационное оружие оценивается с разных точек зрения — материальной, финансовой и юридической.

Анализируя материалы дела, суд подробно воспроизвёл информационный путь ответчика. Его работа в структурах «Россия-1» и «Россия сегодня» продолжалась годами и имела чёткую антиукраинскую направленность. Речь идёт не о хаотичных высказываниях или частных оценочных суждениях. Это была серия медийных продуктов — интервью, выступлений, авторских участий в ток-шоу, публикаций и комментариев: они формировали альтернативную картину реальности, в которой Украина предстает «неполноценной», «разобщённой», «управляемой внешними силами», а захватнические действия оккупантов подаются как естественный ответ на «угнетения» или «угрозы».

По мнению ВАКС, такие действия были множественными, повторяющимися и системными, выполняли функцию информационного обеспечения агрессии. Ответчик занимался профессиональной деятельностью, которая по своему содержанию выходила за пределы обычной журналистской работы, превращаясь в инструмент вражеской пропагандистской машины. Одним из ключевых доказательств стало участие российского пропагандиста в заседании Совета Безопасности ООН: он публично распространял нарративы, которые впоследствии были использованы в Кремле для оправдания вторжения. Такие выступления были направлены на международную легитимизацию агрессии путём создания ложного нарратива об «опасности» украинского национального самоопределения.

Не менее важными были материалы из социальных сетей: ответчик поддерживал и распространял пропагандистские высказывания, дискредитируя Вооружённые Силы Украины и приравнивая украинский патриотизм к «нацизму». Как отметил ВАКС, такие действия, несмотря на их якобы частный характер, были частью более широкой публичной активности и получали демонстративный эффект. Всё это вместе позволило установить, что ответчик способствовал агрессии на информационном уровне, выполняя функцию пропагандиста, а значит — подпадает под действие санкционного законодательства.

Решение в этом деле основывалось на преюдициальных обстоятельствах, установленных в предыдущем решении от 24 февраля 2025 года. ВАКС не повторял доказывание факта содействия агрессии, а исходил из уже установленных обстоятельств, что соответствует статье 78 КАС Украины. Такой подход повышает эффективность санкционных процедур и закладывает фундамент для унификации практики рассмотрения подобных дел.

Арест сейфов и наложение санкций

Вторая часть решения ВАКС, без преувеличения, определяет будущую практику взыскания активов. Суд подробно проанализировал происхождение средств, порядок их изъятия, хранения и перемещения, происходившего с 2018 года. Именно тогда во время обыска в отделении ПАО «ВТБ Банк» правоохранители обнаружили денежные средства в арендованном сейфе, которые впоследствии были переданы на специальные счета. Суд подтвердил, že на этих счетах остаются указанные средства (50 тыс. грн, 226 900 долл. США и 20 тыс. евро), которые образуют структуру активов ответчика.

Одной из ключевых правовых проблем было установление принадлежности активов. ВАКС решил, что арест не является основанием для утраты права собственности, а лишь ограничивает возможность реализации полномочий владельца. Таким образом, независимо от фактической возможности лица распоряжаться средствами, сам факт их размещения в арендованном сейфе и учёта на специальных счетах (как активов) даёт основания считать такие средства имуществом, подлежащим взысканию в соответствии с Законом «О санкциях».

Суд отдельно подчеркнул, что взыскание активов в виде санкций является «вторым звеном» после блокирования. Предыдущее решение по данному делу наложило на активы ответчика санкцию в виде блокирования, но не охватывало изъятые в 2018 году средства. Именно поэтому Министерство юстиции обратилось с отдельным иском, чтобы осуществить завершающую стадию санкции — взыскание в доход государства. ВАКС согласился с такой позицией, подчеркнув, что блокирование не является автоматическим основанием для конфискации и требует отдельного судебного решения.

В этом контексте было рассмотрено вопрос о пропорциональности вмешательства в право собственности. ВАКС оценил масштабы последствий российской агрессии, включая разрушенную инфраструктуру, человеческие потери, вынужденные переселения и экономический ущерб. На этом фоне информационная деятельность ответчика была признана элементом общей агрессии, а конфискация активов — необходимой мерой, которая соответствует демократическим стандартам и направлена на защиту национальной безопасности Украины.

В данном случае сумма активов в гривневом эквиваленте может быть значимой для определения оценки пропорциональности. Как показывает пересчёт, 226 900 долларов США и 20 тыс. евро вместе с 50 тыс. гривен по среднему курсу 2025 года составляют ориентировочно 10,4 млн грн. Это помогает не только точно определить объём имущества, подлежащего взысканию, но и подчеркнуть главное: речь идёт не о формальном наказании, а о реальном воздействии на информационное пространство, которое должно стать действенным инструментом в противодействии агрессии.

В итоге суд установил, что все предусмотренные законом условия выполнены. Ответчик является субъектом, к которому могут применяться санкции, его деятельность носит характер системного содействия агрессии, активы принадлежат ему и подлежат взысканию, а принцип пропорциональности меры соблюдён. На основании изложенного ВАКС постановил — полностью удовлетворить иск Министерства юстиции и взыскать все указанные средства ответчика в доход государства.

Автор: Валентин Коваль

