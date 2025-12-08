Ухвала суду про виправлення описки в ухвалі про призначення у справі підготовчого засідання не підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення суду – ВП ВС

Велика Палата ВС зазначила, що в переліку ухвал, які підлягають оскарженню окремо від рішення суду, визначеному ст. 255 ГПК України, ухвала про призначення судового засідання не зазначена.

Ухвала про виправлення описки в ухвалі суду підлягає оскарженню в апеляційному порядку в разі, якщо відповідна ухвала, до якої вноситься виправлення, з урахуванням внесених змін (виправлень), належить до ухвал, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду (ч. 1 ст. 255 ГПК України, ч. 2 ст. 353 ЦПК України).

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду у справі від 19 листопада 2025 року № 916/992/25.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання незаконним і скасування рішення сільської ради про передачу відповідачеві в оренду земельної ділянки, визнання недійсним договору оренди та скасування рішення про державну реєстрацію. Суд прийняв позовну заяву, відкрив провадження у цій справі та призначив підготовче засідання. Пізніше ухвалою суд виправив описку в ухвалі про призначення підготовчого засідання, змінивши дату та час.

Відповідач звернувся до суду з апеляційною скаргою на ухвалу про виправлення описки, яку апеляційний суд повернув, оскільки оскаржувана ухвала, якою вирішено процесуальні (процедурні) питання, пов’язані з рухом справи, не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої інстанції.

За результатами перегляду рішень у справі Велика Палата ВС звернула увагу, що ухвала суду про виправлення описки як у рішенні, так і в ухвалі суду є невід’ємною частиною процесуального документа, до якого ці виправлення вносяться, не змінюючи при цьому ні суті цього документа, ні підстав, якими його обґрунтовано.

Вирішуючи питання стосовно можливості апеляційного оскарження ухвали про виправлення описки чи арифметичної помилки в судовому рішенні, суд має виходити з того, до якого саме процесуального документа відповідні виправлення вносяться, яким за своїм змістом є відповідне судове рішення внаслідок внесення до нього виправлення та, відповідно, чи передбачає процесуальний кодекс можливість оскарження цього документа (зокрема, якщо йдеться про ухвалу окремо від рішення суду).

Ухвала ж про виправлення описки в рішенні суду підлягає апеляційному оскарженню відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 255 ГПК України (п. 19 ч. 1 ст. 353 ЦПК України).

За змістом п. 18 ч. 1 ст. 255 ГПК України під «внесенням виправлень у рішення» розуміють саме внесення виправлень у рішення суду, тоді як ухвала про виправлення описки в ухвалі суду підлягає оскарженню в апеляційному порядку у разі, якщо відповідна ухвала, до якої вноситься виправлення, з урахуванням внесених змін (виправлень), належить до ухвал, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду, зокрема міститься в переліку ч. 1 ст. 255 ГПК України (ч. 2 ст. 353 ЦПК України) як така, що підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення суду.

Велика Палата ВС звернула увагу, що в переліку ухвал, які підлягають оскарженню окремо від рішення суду, визначеному ст. 255 ГПК України, ухвала про призначення судового засідання не зазначена.

Тож ухвала суду першої інстанції про виправлення описки у власній ухвалі, якою призначено час і дату підготовчого провадження, не підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Отже, суд апеляційної інстанції, повертаючи подану апеляційну скаргу на ухвалу про виправлення описки, дійшов правильного висновку, що ця ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду, а відповідач не позбавлений можливості включити свої заперечення на цю ухвалу до апеляційної скарги на рішення суду, ухвалене по суті спору.

З повним текстом постанови ВП ВС від 19 листопада 2025 року у справі № 916/992/25 можна буде ознайомитись в ЄДРСР.

