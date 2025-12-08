Определение суда об исправлении описки в определении о назначении в деле подготовительного заседания не подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда – БП ВС

Большая Палата ВС отметила, что в перечне определений, которые подлежат обжалованию отдельно от решения суда, определенном ст. 255 ХПК Украины, определение о назначении судебного заседания не указано.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Определение об исправлении описки в определении суда подлежит обжалованию в апелляционном порядке в случае, если соответствующее определение, в которое вносится исправление, с учетом внесенных изменений (исправлений), относится к определениям, которые подлежат апелляционному обжалованию отдельно от решения суда (ч. 1 ст. 255 ХПК Украины, ч. 2 ст. 353 ГПК Украины).

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда в деле от 19 ноября 2025 года № 916/992/25.

Истец обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене решения сельского совета о передаче ответчику в аренду земельного участка, признании недействительным договора аренды и отмене решения о государственной регистрации. Суд принял исковое заявление, открыл производство по этому делу и назначил подготовительное заседание. Позднее определением суд исправил описку в определении о назначении подготовительного заседания, изменив дату и время.

Ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой на определение об исправлении описки, которую апелляционный суд возвратил, поскольку обжалуемое определение, которым решены процессуальные (процедурные) вопросы, связанные с движением дела, не может быть обжаловано в апелляционном порядке отдельно от решения суда первой инстанции.

По результатам пересмотра решений в деле Большая Палата ВС обратила внимание, что определение суда об исправлении описки как в решении, так и в определении суда является неотъемлемой частью процессуального документа, в который вносятся эти исправления, не меняя при этом ни сути этого документа, ни оснований, которыми он обоснован.

Решая вопрос относительно возможности апелляционного обжалования определения об исправлении описки или арифметической ошибки в судебном решении, суд должен исходить из того, к какому именно процессуальному документу соответствующие исправления вносятся, каким по своему содержанию является соответствующее судебное решение вследствие внесения в него исправления и, соответственно, предусматривает ли процессуальный кодекс возможность обжалования этого документа (в частности, если речь идет об определении отдельно от решения суда).

Определение же об исправлении описки в решении суда подлежит апелляционному обжалованию в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 255 ХПК Украины (п. 19 ч. 1 ст. 353 ГПК Украины).

По смыслу п. 18 ч. 1 ст. 255 ХПК Украины под «внесением исправлений в решение» понимают именно внесение исправлений в решение суда, тогда как определение об исправлении описки в определении суда подлежит апелляционному обжалованию в случае, если соответствующее определение, в которое вносится исправление, с учетом внесенных изменений (исправлений), относится к определениям, которые подлежат апелляционному обжалованию отдельно от решения суда, в частности содержится в перечне ч. 1 ст. 255 ХПК Украины (ч. 2 ст. 353 ГПК Украины) как такое, что подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда.

Большая Палата ВС обратила внимание, что в перечне определений, которые подлежат обжалованию отдельно от решения суда, определенном ст. 255 ХПК Украины, определение о назначении судебного заседания не указано.

Поэтому определение суда первой инстанции об исправлении описки в собственном определении, которым назначены время и дата подготовительного производства, не подлежит обжалованию в апелляционном порядке отдельно от решения суда.

Следовательно, суд апелляционной инстанции, возвращая поданную апелляционную жалобу на определение об исправлении описки, пришел к правильному выводу, что это определение не подлежит обжалованию в апелляционном порядке отдельно от решения суда, а ответчик не лишен возможности включить свои возражения на это определение в апелляционную жалобу на решение суда, вынесенное по существу спора.

С полным текстом постановления БП ВС от 19 ноября 2025 года в деле № 916/992/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.