  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Определение суда об исправлении описки в определении о назначении в деле подготовительного заседания не подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда – БП ВС

15:54, 8 декабря 2025
Большая Палата ВС отметила, что в перечне определений, которые подлежат обжалованию отдельно от решения суда, определенном ст. 255 ХПК Украины, определение о назначении судебного заседания не указано.
Определение суда об исправлении описки в определении о назначении в деле подготовительного заседания не подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда – БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Определение об исправлении описки в определении суда подлежит обжалованию в апелляционном порядке в случае, если соответствующее определение, в которое вносится исправление, с учетом внесенных изменений (исправлений), относится к определениям, которые подлежат апелляционному обжалованию отдельно от решения суда (ч. 1 ст. 255 ХПК Украины, ч. 2 ст. 353 ГПК Украины).

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда в деле от 19 ноября 2025 года № 916/992/25.

Истец обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене решения сельского совета о передаче ответчику в аренду земельного участка, признании недействительным договора аренды и отмене решения о государственной регистрации. Суд принял исковое заявление, открыл производство по этому делу и назначил подготовительное заседание. Позднее определением суд исправил описку в определении о назначении подготовительного заседания, изменив дату и время.

Ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой на определение об исправлении описки, которую апелляционный суд возвратил, поскольку обжалуемое определение, которым решены процессуальные (процедурные) вопросы, связанные с движением дела, не может быть обжаловано в апелляционном порядке отдельно от решения суда первой инстанции.

По результатам пересмотра решений в деле Большая Палата ВС обратила внимание, что определение суда об исправлении описки как в решении, так и в определении суда является неотъемлемой частью процессуального документа, в который вносятся эти исправления, не меняя при этом ни сути этого документа, ни оснований, которыми он обоснован.

Решая вопрос относительно возможности апелляционного обжалования определения об исправлении описки или арифметической ошибки в судебном решении, суд должен исходить из того, к какому именно процессуальному документу соответствующие исправления вносятся, каким по своему содержанию является соответствующее судебное решение вследствие внесения в него исправления и, соответственно, предусматривает ли процессуальный кодекс возможность обжалования этого документа (в частности, если речь идет об определении отдельно от решения суда).

Определение же об исправлении описки в решении суда подлежит апелляционному обжалованию в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 255 ХПК Украины (п. 19 ч. 1 ст. 353 ГПК Украины).

По смыслу п. 18 ч. 1 ст. 255 ХПК Украины под «внесением исправлений в решение» понимают именно внесение исправлений в решение суда, тогда как определение об исправлении описки в определении суда подлежит апелляционному обжалованию в случае, если соответствующее определение, в которое вносится исправление, с учетом внесенных изменений (исправлений), относится к определениям, которые подлежат апелляционному обжалованию отдельно от решения суда, в частности содержится в перечне ч. 1 ст. 255 ХПК Украины (ч. 2 ст. 353 ГПК Украины) как такое, что подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда.

Большая Палата ВС обратила внимание, что в перечне определений, которые подлежат обжалованию отдельно от решения суда, определенном ст. 255 ХПК Украины, определение о назначении судебного заседания не указано.

Поэтому определение суда первой инстанции об исправлении описки в собственном определении, которым назначены время и дата подготовительного производства, не подлежит обжалованию в апелляционном порядке отдельно от решения суда.

Следовательно, суд апелляционной инстанции, возвращая поданную апелляционную жалобу на определение об исправлении описки, пришел к правильному выводу, что это определение не подлежит обжалованию в апелляционном порядке отдельно от решения суда, а ответчик не лишен возможности включить свои возражения на это определение в апелляционную жалобу на решение суда, вынесенное по существу спора.

С полным текстом постановления БП ВС от 19 ноября 2025 года в деле № 916/992/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]