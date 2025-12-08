В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 14261 від 28.11.2025 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День апостола Андрія Первозваного».

Законопроектом пропонується встановити в Україні нове державне свято - День апостола Андрія Первозванного, яке відзначатиметься щорічно 30 листопада.

Якщо закон ухвалять, до будуть внесені зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, якими оголосять 30 листопада святковим та неробочим днем.

Головним комітетом визначений Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який очолює народна депутатка Галина Третьякова.

Метою ухвалення законопроекту названо встановлення державного свята - Дня апостола Андрія Первозванного задля: вшанування історичної ролі апостола у державотворчих та духовних процесах України; сприяння духовній єдності українського суспільства; популяризації знань про давню історію України та її християнське коріння; підтримки національних традицій та звичаїв.

Автори документа вважають, що ухвалення закону має важливе значення як для церковного календаря, так і для української історичної пам’яті, національної ідентичності та цивілізаційного самовизначення.

Вони також пояснюють, чому постать святого апостола Андрія Первозванного є ключовою для розуміння місця України в європейській християнській цивілізації.

По-перше, цивілізаційний вибір та апостольське спадкоємство.

У пояснювальній записці депутати посилаються на давні літописні джерела, зокрема на «Повість временних літ». Згідно з ними, апостол Андрій особисто відвідав київські пагорби. Його пророчі слова: «Бачите ви гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, і буде велике місто, і Бог збудує багато церков», - та встановлення хреста на місці майбутнього Києва є символічним актом заснування Української Церкви та освячення української державності. Це свідчить про те, що християнство на українських землях має апостольське походження, прямий зв'язок із першоджерелами віри, що ставить Київ в один ряд з іншими давніми християнськими столицями Європи та спростовує будь-які наративи про «вторинність» української духовної традиції.

По-друге, духовна консолідація та календарна реформа.

Нагадаємо, що Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, синхронізувавши свої свята з більшістю європейських церков.

Ця подія стала історичним кроком, що повернув українців до загальноєвропейського літургійного ритму. День пам’яті апостола Андрія тепер відзначається 30 листопада. Встановлення цього дня державним святом стане актом підтримки державою духовного оновлення суспільства та гармонізації державного і церковного календарів.

По-третє, відновлення історичної справедливості. Апостол Андрій є небесним покровителем України. Вшанування його пам’яті на державному рівні - це повернення до власних джерел, відсіч спробам країни-агресора привласнити релігійну історію Давньої Русі та утвердження Києва як духовного центру Східної Європи.

У пам'ять Андрія Первозваного в Києві, на тому місці, де апостол поставив перший хрест, 1212 року споруджено дерев'яну церкву Воздвиження Чесного Хреста Господнього. В 1086 році зведена церква святого Андрія. А на одній із гір у Києві на Андріївському узвозі стоїть славетна Андріївська церква (собор Андрія Первозванного), побудована в середині XVIII століття (1747—1753).

Автор: Тарас Лученко

