В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14261 от 28.11.2025 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – Дня апостола Андрея Первозванного».

Законопроектом предлагается установить в Украине новый государственный праздник — День апостола Андрея Первозванного, который будет отмечаться ежегодно 30 ноября.

Если закон утвердят, в статью 73 Кодекса законов о труде Украины будут внесены изменения, которыми 30 ноября объявят праздничным и нерабочим днём.

Главным комитетом определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который возглавляет народная депутатка Галина Третьякова.

Целью принятия законопроекта названо установление государственного праздника — Дня апостола Андрея Первозванного для: увековечения исторической роли апостола в государствообразующих духовных процессах Украины; содействия духовному единству украинского общества; популяризации знаний о древней истории Украины и её христианских корнях; поддержки национальных традиций и обычаев.

Авторы документа считают, что принятие закона имеет важное значение как для церковного календаря, так и для украинской исторической памяти, национальной идентичности и цивилизационного самоопределения.

Они также объясняют, почему фигура святого апостола Андрея Первозванного является ключевой для понимания места Украины в европейской христианской цивилизации.

Во-первых, цивилизационный выбор и апостольское наследие.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на древние летописные источники, в частности на «Повесть временных лет». Согласно им, апостол Андрей лично посещал киевские холмы. Его пророческие слова: «Видите вы эти горы? На этих горах воссияет благодать Божья, и будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей», — и установление креста на месте будущего Киева являются символическим актом основания Украинской Церкви и освящения украинской государственности. Это свидетельствует о том, что христианство на украинских землях имеет апостольское происхождение, прямую связь с первоисточниками веры, что ставит Киев в один ряд с другими древними христианскими столицами Европы и опровергает любые нарративы о «вторичности» украинской духовной традиции.

Во-вторых, духовная консолидация и календарная реформа.

Напомним, что Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь, синхронизировав свои праздники с большинством европейских церквей.

Это событие стало историческим шагом, который вернул украинцев к общеевропейскому литургическому ритму. День памяти апостола Андрея теперь отмечается 30 ноября. Установление этого дня государственным праздником станет актом поддержки государством духовного обновления общества и гармонизации государственного и церковного календарей.

В-третьих, восстановление исторической справедливости. Апостол Андрей является небесным покровителем Украины. Увековечение его памяти на государственном уровне — это возвращение к собственным истокам, отпор попыткам страны-агрессора присвоить религиозную историю Древней Руси и утверждение Киева как духовного центра Восточной Европы.

В память Андрея Первозванного в Киеве, на том месте, где апостол поставил первый крест, в 1212 году была сооружена деревянная церковь Воздвижения Честного Креста Господня. В 1086 году была построена церковь святого Андрея. А на одном из холмов Киева, на Андреевском спуске, стоит знаменитая Андреевская церковь (собор Андрея Первозванного), возведенная в середине XVIII века (1747–1753).

