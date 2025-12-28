У киевлянина с карты исчезли 12 тысяч гривен — он требовал от банка 60 тысяч морального вреда: чем завершился спор

Отвечает ли банк за «исчезнувшие» средства с карты: позиция Печерского райсуда Киева

Киевлянин пожаловался, что с его банковской карты исчезли более 12 тысяч гривен, которые он, по его словам, не переводил. Считая, что банк допустил ошибку либо не обеспечил надлежащую защиту счета, клиент обратился в суд и потребовал не только возврата денег, но и 60 тысяч гривен моральной компенсации.

Однако Печерский районный суд Киева по делу № 519/322/25-ц встал на сторону банка. Суд пришел к выводу, что спорная операция была выполнена через мобильное приложение «Ощад24/7» с использованием аутентификации, а доказательств того, что средства были списаны по вине банка либо в результате мошенничества, истец не предоставил.

Суд также отметил: сам по себе факт открытия уголовного производства не подтверждает незаконное списание средств и не является основанием для возложения ответственности на банк в гражданском деле.

Обстоятельства дела

Истец утверждал, что в мае 2024 года с его карточного счета без его согласия было списано 12 600 грн, а также 131 грн комиссии. По его словам, работники банка отказались предоставить объяснения относительно происхождения операции, что вынудило его обратиться в полицию. По факту списания средств было открыто уголовное производство по признакам кражи в условиях военного положения.

В гражданском иске клиент требовал:

возместить материальный ущерб — 12 731 грн;

взыскать 60 тыс. грн морального вреда;

компенсировать расходы на правовую помощь.

Банк возражал против иска, настаивая, что перевод был осуществлен корректно — с использованием мобильного банкинга, всех необходимых реквизитов и аутентификации, а следовательно оснований для ответственности финансового учреждения нет.

Что установил суд

Суд установил, что:

3 мая 2024 года со счета истца через систему дистанционного банковского обслуживания «Ощад24/7» был осуществлен перевод 12 600 грн;

операция подтверждалась данными автоматизированных систем банка, выпиской по счету и скриншотом из мобильного приложения;

за несколько дней до этого клиент успешно прошел регистрацию в «Ощад24/7» через автоматический IVR-звонок с подтверждением одноразовым паролем;

перевод был подтвержден с использованием средств аутентификации (код доступа либо биометрия).

Кроме того, суд обратил внимание, что истец не сообщал банку о потере платежной карты либо компрометации учетных данных, а также не доказал, что банк нарушил требования законодательства либо условия договора.

Факт открытия уголовного производства сам по себе суд не признал доказательством незаконного списания средств, поскольку отсутствует обвинительный приговор, который подтверждал бы вмешательство третьих лиц.

Правовая оценка

Суд напомнил, что согласно законодательству:

банк несет ответственность за неакцептованные платежные операции лишь при условии, если не докажет надлежащее выполнение операции;

пользователь не отвечает за операции без аутентификации, если не доказано, что именно его действия либо бездействие привели к утрате платежных данных;

в то же время клиент обязан контролировать движение средств по счету и незамедлительно сообщать банку о подозрительных операциях.

В этом деле суд пришел к выводу, что операция была осуществлена с надлежащей аутентификацией, а доказательств противоправных действий банка либо стороннего вмешательства не представлено. Следовательно, оснований для применения норм о безосновательном списании средств не установлено.

Почему отказали в моральном вреде

Исковые требования о взыскании 60 тыс. грн морального вреда суд также отклонил. Причина — истец не доказал:

наличие самого морального вреда;

противоправность действий банка;

причинно-следственную связь между действиями ответчика и заявленными душевными страданиями;

вину банка.

При отсутствии этих элементов гражданско-правовой ответственности требования о моральном вреде признаны необоснованными.

Решение суда

Печерский районный суд города Киева полностью отказал в удовлетворении иска к Акционерному обществу «Государственный ощадный банк Украины». Судебные расходы возложены на истца.

