Мать платила по 250 гривен: отец, который самостоятельно воспитывает троих детей, через суд добился изменения алиментов

12:23, 28 декабря 2025
Суд признал фиксированный размер алиментов недостаточным и изменил способ их взыскания.
Мать платила по 250 гривен: отец, который самостоятельно воспитывает троих детей, через суд добился изменения алиментов
На Одесщине отец троих детей, который много лет воспитывает их самостоятельно, добился в суде пересмотра алиментов, назначенных еще в 2016 году. Тогда с матери, лишенной родительских прав, было взыскано по 250 гривен на каждого ребенка ежемесячно. Прошло почти десять лет — и эта сумма перестала соответствовать даже минимальным потребностям детей.

С учетом роста прожиточного минимума, стоимости питания, обучения и других расходов отец обратился в суд с требованием не просто увеличить алименты, а изменить сам способ их взыскания — с фиксированной суммы на долю от дохода плательщика.

Тарутинский районный суд Одесской области согласился с такими доводами и принял заочное решение по делу № 514/492/25, которым установил: алименты подлежат взысканию в размере половины всех видов дохода матери, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Обстоятельства дела

Отец троих несовершеннолетних детей на протяжении многих лет самостоятельно их воспитывает и содержит. Еще в 2016 году суд лишил мать детей родительских прав и обязал ее уплачивать алименты в твердой денежной сумме — по 250 гривен на каждого ребенка ежемесячно.

В дальнейшем отцовство мужчины было установлено судом, а в 2025 году он был заменен в качестве взыскателя в исполнительном листе — вместо органа опеки и попечительства.

Обращаясь в суд с новым иском, отец указал, что размер алиментов, определенный еще в 2016 году, фактически не обеспечивает даже минимальных потребностей детей, с учетом роста прожиточного минимума, стоимости питания, обучения, одежды и других расходов, связанных с воспитанием и развитием детей.

Истец просил изменить способ взыскания алиментов — с твердой денежной суммы на долю от дохода матери. Ответчица в судебное заседание не явилась, отзыв не подала, возражений против иска не заявила.

Что установил суд

Суд подтвердил, что:

  • дети постоянно проживают с отцом и находятся полностью на его содержании;
  • мать детей является трудоспособным лицом, данных о наличии у нее других иждивенцев материалы дела не содержат;
  • размер алиментов в 250 грн на одного ребенка является меньшим, чем минимальный гарантированный уровень, предусмотренный Семейным кодексом Украины (50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста).

Суд отдельно отметил, что размер алиментов не является неизменным, а их корректировка возможна в случае изменения материального или семейного положения сторон либо иных существенных обстоятельств. При этом закон не запрещает изменение не только размера, но и способа взыскания алиментов — с твердой суммы на долю дохода либо наоборот.

В решении подчеркнут приоритет наилучших интересов ребенка, как того требуют Конституция Украины, Семейный кодекс, Конвенция ООН о правах ребенка и практика Европейского суда по правам человека.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме: изменил способ взыскания алиментов, определив их в размере 1/2 доли от всех видов дохода плательщика; установил гарантированный минимум — не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста; определил, что алименты уплачиваются ежемесячно до достижения детьми совершеннолетия. Также суд взыскал с ответчицы судебный сбор в доход государства.

Алименты в новом размере подлежат уплате со дня вступления решения в законную силу.

