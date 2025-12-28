  1. В Украине

ДТЕК опубликовал обновленные графики отключений света для Правого берега Киева на 28 декабря

12:45, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Левом берегу столицы продолжают действовать экстренные отключения.
ДТЕК опубликовал обновленные графики отключений света для Правого берега Киева на 28 декабря
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

28 декабря ситуация с энергоснабжением в Киеве остается неоднородной.

После массированной атаки энергетикам удалось запитать всю критическую инфраструктуру столицы и вернуть свет в дома 748 000 семей.

Правый берег возвращается к прогнозируемым графикам, а Левый берег все еще работает в режиме аварийных ограничений.

ДТЕК обновил графики отключений для правобережья столицы.

На Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]