ДТЕК опубликовал обновленные графики отключений света для Правого берега Киева на 28 декабря

28 декабря ситуация с энергоснабжением в Киеве остается неоднородной.

После массированной атаки энергетикам удалось запитать всю критическую инфраструктуру столицы и вернуть свет в дома 748 000 семей.

Правый берег возвращается к прогнозируемым графикам, а Левый берег все еще работает в режиме аварийных ограничений.

ДТЕК обновил графики отключений для правобережья столицы.

На Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения.

