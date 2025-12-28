ДТЕК опубликовал обновленные графики отключений света для Правого берега Киева на 28 декабря
12:45, 28 декабря 2025
На Левом берегу столицы продолжают действовать экстренные отключения.
28 декабря ситуация с энергоснабжением в Киеве остается неоднородной.
После массированной атаки энергетикам удалось запитать всю критическую инфраструктуру столицы и вернуть свет в дома 748 000 семей.
Правый берег возвращается к прогнозируемым графикам, а Левый берег все еще работает в режиме аварийных ограничений.
ДТЕК обновил графики отключений для правобережья столицы.
