Убийство двух учеников в Шаргороде: бывший учитель подростков предстанет перед судом

23-летнему обвиняемому грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Прокуратура передала в суд дело об убийстве двух подростков в Шаргороде Винницкой области.

Так, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух несовершеннолетних парней 10 сентября 2025 года в Шаргороде.

Старший группы прокуроров — руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко передал в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего местного жителя по обвинению в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Бывший учитель находится под стражей.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как известно, утром 10 сентября бывший учитель ехал вместе с парнями в одном автобусе. Из мотивов предыдущих неприязненных отношений, использовав в качестве повода конфликт, возникший в автобусе, он вышел за подростками на остановке и напал с ножом. Нападавший нанес им множественные удары в разные участки тела. От полученных тяжелых повреждений дети умерли на месте происшествия. Нападавший с места происшествия скрылся и через считанные часы был задержан.

