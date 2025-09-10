Практика судів
  1. В Україні

Вбивство двох учнів на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю дітей

19:43, 10 вересня 2025
Правоохоронці розглядають декілька версій злочину, серед яких — конфлікт між 23-річним учителем та учнем.
Вбивство двох учнів на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Шаргород Вінницької області 10 вересня сталася жахлива трагедія — на вулиці виявили двох підлітків із ножовими пораненнями. Учні місцевого ліцею віком 15 та 16 років, загинули на місці.

Правоохоронці оголосили підозру колишньому вчителю хлопців. Про це повідомляє поліція регіону.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від медиків близько 8-ї ранку. Впродовж години правоохоронці встановили і затримали ймовірного вбивцю — 23-річного місцевого жителя. Його спіймали у полі за 5 км від місця події.

Як з’ясувалося, затриманий раніше був учителем одного з загиблих.

Знаряддя злочину вилучено. За даними слідства, серед можливих мотивів — конфлікт між колишнім викладачем та учнем. Точні причини трагедії встановлюються.

Чоловіку вже оголосили підозру. 

У поліції розглядають кілька версій вбивства двох школярів у Вінницькій області. Одна з них — це конфлікт колишнього вчителя з одним з учнів. Про це hromadske повідомила речниця Національної поліції у Вінницькій області.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство діти Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.

КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду