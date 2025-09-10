Вбивство двох учнів на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю дітей

Правоохоронці розглядають декілька версій злочину, серед яких — конфлікт між 23-річним учителем та учнем.

У місті Шаргород Вінницької області 10 вересня сталася жахлива трагедія — на вулиці виявили двох підлітків із ножовими пораненнями. Учні місцевого ліцею віком 15 та 16 років, загинули на місці.

Правоохоронці оголосили підозру колишньому вчителю хлопців. Про це повідомляє поліція регіону.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від медиків близько 8-ї ранку. Впродовж години правоохоронці встановили і затримали ймовірного вбивцю — 23-річного місцевого жителя. Його спіймали у полі за 5 км від місця події.

Як з’ясувалося, затриманий раніше був учителем одного з загиблих.

Знаряддя злочину вилучено. За даними слідства, серед можливих мотивів — конфлікт між колишнім викладачем та учнем. Точні причини трагедії встановлюються.

Чоловіку вже оголосили підозру.

У поліції розглядають кілька версій вбивства двох школярів у Вінницькій області. Одна з них — це конфлікт колишнього вчителя з одним з учнів. Про це hromadske повідомила речниця Національної поліції у Вінницькій області.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

