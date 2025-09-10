Практика судов
Убийство двух учеников в Винницкой области: полиция объявила подозрение бывшему учителю детей

19:43, 10 сентября 2025
Правоохранители рассматривают несколько версий преступления, среди которых конфликт между 23-летним учителем и учеником.
В городе Шаргород Винницкой области 10 сентября произошла ужасная трагедия — на улице обнаружили двух подростков с ножевыми ранениями. Ученики местного лицея в возрасте 15 и 16 лет погибли на месте.

Правоохранители объявили подозрение бывшему учителю детей. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от медиков около 8 утра. В течение часа правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу — 23-летнего местного жителя. Его поймали в поле в 5 км от места происшествия.

Как выяснилось, задержанный ранее был учителем одного из погибших.

Орудие преступления изъято. По данным следствия, среди возможных мотивов — конфликт между бывшим преподавателем и учеником. Точные причины трагедии устанавливаются.

Мужчине уже объявлено подозрение.

В полиции рассматривается несколько версий убийства двух школьников в Винницкой области. Одна из них – это конфликт бывшего учителя с одним из учеников. Об этом hromadske сообщила представитель Национальной полиции в Винницкой области.

По факту убийства двух человек следователи расследуют уголовное производство, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

