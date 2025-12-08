Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

У понеділок, 8 грудня, Касаційний цивільний суд Верховного Суду на засіданні зборів судів обирає нову голову. Раніше, 4, 10, 17 та 28 листопада, відбулися чотири недавні спроби обрання голови КЦС ВС, під час яких один із претендентів на цю посаду не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» , колишнього очільника КЦС ВС, суддю Бориса Гулька , рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

Судді КЦС ВС 8 грудня впʼяте не змогли обрати нового голову.

15:03 Голосування завершено.

Оголошено протокол лічильної комісії, згідно з яким у голосуванні взяли участь 35 суддів КЦС ВС.

За результатами таємного голосування кандидатуру Ольги Ступак підтримали 9 суддів, кандидатуру Андрія Зайцева — 15 суддів.

Отже, за результатами голосування жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів — 18.

14:46 Почалося голосування.

14:41 Оголошено перерву на 5 хвилин.

14:41 Протокол про склад лічильної комісії затверджено.

14:37 Обрано кандидатури членів лічильної комісії:

від Першої судової палати — Ганна Коломієць

від Другої судової палати — Павло Пархоменко

від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

14:35 Зʼявився ще один суддя. Тож зареєстрований повний склад - 35 суддів, 0 відсутніх.

14:35 Затверджено список кандидатур на посаду голови КЦС ВС.

14:26 Обговорення кандидатур.

14:19 Свою агітаційну доповідь розпочав Андрій Зайцев.

Він зазначив, що чесність, справедливість і людяність є основними принципами його діяльності.

Він також наголосив на рівності в прийнятті рішення обрання голови суду.

«КЦС ВС потрібна сильна рука, але не для примусу, а для підтримки і відстоювання інтересів суду», – резюмував Зайцев.

Суддя додав: «Моя мрія – наш будинок правосуддя має бути взірцем не тільки в Україні, а й в Європі. Наша сила у єдності».

14:16 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Ольга Ступак. Вона наголосила, що готова брати відповідальність за колектив.

Ступак нагадала, що вкотре балотується, і зазначила, що не відступить від своєї мети. Вона також додала, що серед суддів є багато достойних кандидатів.

14:13 Самовисування кандидатів.

Суддя КЦС ВС Ольга Ступак — висунула свою кандидатуру.

Суддя КЦС ВС Андрій Зайцев — висунув свою кандидатуру.

14:13 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.

14:09 Затверджено порядок денний.

14:05 Обрання секретаря зборів суддів.



Запропоновано лише одну кандидатуру — суддю Наталію Юріївну Сакару



За результатами голосування (30 «за», 4 «не голосували») секретарем зборів обрано суддю Сакару Наталію Юріївну.

14:05 Розпочато реєстрацію.

За списком 35 суддів, зареєстровані на засідання 34, відсутні – 1.

14:05 Розпочато збори суддів КЦС ВС.

