Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

В понедельник, 8 декабря, Кассационный гражданский суд Верховного Суда на заседании собрания судей выбирает нового председателя. Ранее, 4, 10, 17 и 28 ноября, состоялись четыре неудачные попытки избрания председателя КГС ВС, во время которых ни один из претендентов на эту должность не смог набрать необходимого количества голосов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывший глава КЦС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года уволен в отставку.

Судді КЦС ВС 8 грудня впʼяте не змогли обрати нового голову.

15:03 Голосування завершено.

Оголошено протокол лічильної комісії, згідно з яким у голосуванні взяли участь 35 суддів КЦС ВС.

За результатами таємного голосування кандидатуру Ольги Ступак підтримали 9 суддів, кандидатуру Андрія Зайцева — 15 суддів.

Отже, за результатами голосування жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів — 18.

14:46 Почалося голосування.

14:41 Оголошено перерву на 5 хвилин.

14:41 Протокол про склад лічильної комісії затверджено.

14:37 Обрано кандидатури членів лічильної комісії:

від Першої судової палати — Ганна Коломієць

від Другої судової палати — Павло Пархоменко

від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

14:35 Зʼявився ще один суддя. Тож зареєстрований повний склад - 35 суддів, 0 відсутніх.

14:35 Затверджено список кандидатур на посаду голови КЦС ВС.

14:26 Обговорення кандидатур.

14:19 Свою агітаційну доповідь розпочав Андрій Зайцев.

Він зазначив, що чесність, справедливість і людяність є основними принципами його діяльності.

Він також наголосив на рівності в прийнятті рішення обрання голови суду.

«КЦС ВС потрібна сильна рука, але не для примусу, а для підтримки і відстоювання інтересів суду», – резюмував Зайцев.

Суддя додав: «Моя мрія – наш будинок правосуддя має бути взірцем не тільки в Україні, а й в Європі. Наша сила у єдності».

14:16 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Ольга Ступак. Вона наголосила, що готова брати відповідальність за колектив.

Ступак нагадала, що вкотре балотується, і зазначила, що не відступить від своєї мети. Вона також додала, що серед суддів є багато достойних кандидатів.

14:13 Самовисування кандидатів.

Суддя КЦС ВС Ольга Ступак — висунула свою кандидатуру.

Суддя КЦС ВС Андрій Зайцев — висунув свою кандидатуру.

14:13 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.

14:09 Затвердено порядок денний.

14:05 Обрання секретаря зборів суддів.



Запропоновано лише одну кандидатуру — суддю Наталію Юріївну Сакару



За результатами голосування (30 «за», 4 «не голосували») секретарем зборів обрано суддю Сакару Наталію Юріївну.

14:05 Розпочато реєстрацію.

За списком 35 суддів, зареєстровані на засідання 34, відсутні – 1.

14:05 Розпочато збори суддів КЦС ВС.

