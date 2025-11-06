Председатель КЦС ВС Борис Гулько уволен в отставку

Высшая Рада правосудия уволила в отставку судью Верховного Суда Бориса Гулько.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 6 ноября, ВСП принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с поданным им заявлением о выходе в отставку.

Борис Иванович в 1988 году окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (ныне – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) по специальности «Правоведение».

С 1988 по 2011 год работал стажером, судьей, заместителем председателя и председателем Шевченковского районного народного суда города Киева (позже – Шевченковский районный суд города Киева).

В 2011–2014 годах был судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а с 2014 по 2017 год – занимал должность председателя этого суда.

Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 года Борис Гулько был назначен судьей Верховного Суда в Кассационном гражданском суде. В декабре того же года собрание судей КГС ВС избрало его председателем КГС ВС, а 8 декабря 2021 года Борис Иванович был переизбран председателем суда на новый четырехлетний срок.

Также ВСП уволила в отставку Евгению Стратий с должности судьи Александровского районного суда города Запорожья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.