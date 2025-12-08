Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Щодо змісту моральної шкоди та особливостях її відшкодування фізичній особі

Коротко зазначимо, що зміст моральної шкоди полягає у приниженні честі та гідності (образливі висловлювання, наклеп, поширення недостовірної інформації, що шкодить репутації); фізичних та душевних стражданнях (травми або пошкодження здоровʼя внаслідок протиправних дій); психологічному дискомфорті, стресі, тривозі, депресії, переживаннях, повʼязаних із втратою близьких чи пошкодженням майна; порушенні нормальних життєвих звʼязків (неможливості вести активне громадське життя, порушенні стосунків з іншими людьми, ускладненні ділового чи політичного життя).

Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

Наголосимо на тому, що особливостями відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, вважають згідно зі статтею 1176 Цивільного кодексу України, якщо:

- шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;

- право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом;

- якщо кримінальне провадження закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування, право на відшкодування шкоди не виникає;

- фізична особа, яка у процесі досудового розслідування або судового провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, не має права на відшкодування шкоди;

- шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

- шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується на загальних підставах;

- порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, встановлюється законом.

Також Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» містить норми щодо підстав виникнення права на відшкодування шкоди (стаття 2), а у ст. 4 йдеться, що відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

Визначення завершального дня строку, за який нараховується моральна шкода, завдана внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

На розвʼязання проблем, повʼязаних із відшкодуванням моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а саме визначення завершального дня строку, за який нараховується моральна шкода спрямований проєкт Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України деяких законодавчих актів України щодо визначення завершального дня строку за який нараховується моральна шкода, завдана громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду №13045 від 26.02.2025, ініційований народним депутатом Олександром Юрченком та на сьогодні опрацьовується у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики. До цього проєкту додані Пояснювальна записка, порівняльна таблиця та висновки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Як йдеться у Пояснювальній записці, підстави, особливості та порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, визначені статтею 1176 та Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

Однак, на сьогодні положеннями законодавства не визначено кінцевої дати строки за який нараховується моральна шкода у таких випадках.

Автори законопроєкту спираються на висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 4 вересня 2024 року у справі № 205/4113/21, де йдеться, що «завершальним днем строку, за який нараховується моральна шкода, завдана громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, є день закриття кримінального провадження».

Ураховуючи зазначене, автори проєкту закону пропонують внести зміни до статті 1176 Цивільного кодексу України, якими передбачається встановити, що завершальним днем строку, за який нараховується моральна шкода, завдана фізичній особі незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, є день набрання законної сили виправдувальним вироком або судовим рішенням, яким закрито провадження у кримінальній справі.

Слід зазначити, що згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація законопроекту не впливатиме на дохідну частину державного бюджету та не потребуватиме видатків державного бюджету.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення проєкту такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

З огляду на актуальність й важливість для потерпілих відновлення їх самовідчуття та сприйняття оточенням в результаті застосування стосовно них незаконних дій, завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду наведемо деякі дані.

Практика відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

В Огляді Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України наведені позитивні для потерпілих рішення у справах з відшкодування моральної шкоди, наприклад, позивач був оголошений у міжнародний розшук незаконно, а тому наявні підстави для відшкодування йому моральної шкоди (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 квітня 2025 року у справі № 757/57057/23-ц); відшкодування моральної шкоди з урахуванням ступеня істотності вимушених змін у організації життя, а також засад розумності, виваженості та справедливості (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 9 квітня 2025 року у справі № 757/1549/21-ц); суди попередніх інстанцій не надали правової оцінки чи дії правоохоронців щодо затримання були пов’язані із заявою про спричинення тілесних ушкоджень (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 квітня 2025 року у справі № 296/3311/23).

З огляду на ці дані можна констатувати, що запропонований законопроєкт підвищить ступінь захищеності фізичних осіб від незаконних дій, завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, уможливить та прискорить рішення з відшкодування моральної шкоди.

Автор Марина Мікуліна

