Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

О содержании морального ущерба и особенностей его возмещения физическому лицу

Следует кратко отметить, что содержание морального ущерба состоит в унижении чести и достоинства (оскорбительные высказывания, клевета, распространение ложной информации, наносящей ущерб репутации); физические и психические страдания (травмы или ущерб здоровью в результате незаконных действий); психологический дискомфорт, стресс, тревога, депрессия, переживания, связанные с потерей близких или ущербом имуществу; нарушение нормальных жизненных связей (неспособность вести активную общественную жизнь, нарушение отношений с другими людьми, осложнение деловой или политической жизни).

Особенности компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда.

Следует подчеркнуть, что особенности возмещения ущерба, причиненного в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда рассматриваются в соответствии со статьей 1176 Гражданского кодекса Украины, если:

- ущерб, причиненный лицу в результате незаконного осуждения, незаконного уголовного преследования, незаконного применения меры пресечения, незаконного задержания, незаконного наказания административного наказания в виде ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины должностных лиц и должностных лиц органа, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда;

- право на компенсацию ущерба, причиненного лицу в результате незаконных действий органа, осуществляющего оперативно-следственные действия, досудебное расследование, прокуратуры или суда, возникает в случаях, предусмотренных законом;

- если уголовное производство закрывается на основании закона об амнистии или акта о помиловании, право на компенсацию ущерба не возникает;

- лицо, которое в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства, посредством самоунижения, помешало установлению истины и тем самым способствовало незаконному осуждению, незаконному преследованию, незаконному применению меры пресечения, незаконному задержанию, незаконному наказанию административного наказания в виде ареста или исправительных работ, не имеет права на компенсацию за ущерб;

- ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконного решения судом по гражданскому делу, должен быть полностью возмещен государством, если действия судьи (судей), повлиявшие на вынесение незаконного решения, устанавливают corpus delicti уголовного преступления по обвинительному вердикту суда, вступившего в силу;

- ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате другого незаконного действия, бездействия или незаконного решения органа, осуществляющего оперативную и следственную деятельность, органа досудебного расследования, прокуратуры или суда, возмещается на общих основаниях;

- порядок возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативную и следственную деятельность, органа досудебного расследования, прокуратуры или суда, устанавливается законом.

Также Закон Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» содержит положения о появлении права на возмещение ущерба (статья 2), а статья 4 гласит, что компенсация морального ущерба осуществляется в случае незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры и суда причиненный моральный ущерб гражданину, приведший к нарушению его обычных жизненных устоев, требует дополнительных усилий для организации жизни. Моральный ущерб признается как страдание, причиненное гражданину в результате физического или психического воздействия, что привело к ухудшению или лишению возможностей реализовать свои привычки и желания, ухудшению отношений с другими людьми и другим негативным последствиям морального характера.

Определение последнего дня периода, за который начисляется моральный ущерб, нанесенный в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда

Проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, отдельных законодательных актов Украины об определении последнего дня периода, за который начисляется моральный ущерб, направлен на решение вопросов, связанных с возмещением морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а именно определения заключительного дня периода, за который начисляется моральный ущерб, нанесенный гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда №13045 от 26.02.2025 г., инициированный депутатом Александром Юрченко и в настоящее время разрабатывается в Комитете Верховной Рады Украины по правовой политике. К этому проекту прилагаются Пояснительная записка, сравнительная таблица и выводы Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в Европейский союз и Комитет Верховной Рады Украины по бюджету.

Как указано в Пояснительной записке, основания, особенности и порядок возмещения ущерба, нанесенного незаконными решениями, действиями или бездействием следственного органа, предварительного (досудебного) расследования, прокуратуры или суда, определяются статьей 1176 и Законом Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда».

Однако на сегодняшний день положения законодательства не определяют дату окончания, период, за который исчисляется моральный ущерб в таких случаях.

Авторы проекта закона ссылаются на вывод Верховного суда, изложенный в постановлении от 4 сентября 2024 года по делу No 205/4113/21, в котором говорится, что «последний день периода, в котором гражданину наносит моральный ущерб, нанесенный незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, является днем закрытия уголовного производства».

Учитывая вышесказанное, авторы проекта закона предлагают внести поправки в статью 1176 Гражданского кодекса Украины, которая должна устанавливать, что заключительный день периода, за который человеку исчисляется моральный ущерб в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативно-следственные действия, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, является днем вступления в силу оправдательного приговора или судебного решения, завершившего производство по уголовному делу.

Следует отметить, что согласно экспертному заключению Министерства финансов Украины, реализация проекта закона не повлияет на доходную часть государственного бюджета и не потребует государственных расходов.

Комитет Верховной Рады по интеграции Украины в Европейский союз признал положения проекта закона как регулируемые национальным законодательством государств-членов Европейского союза и не подпадающие под международно-правовые обязательства Украины в области европейской интеграции.

Учитывая актуальность и значимость для жертв восстановления собственного «я» и восприятия окружающими в результате применения незаконных действий, вызванных незаконными решениями, действиями или бездействием следственного органа, предварительного (досудебного) расследования, прокуратуры или суда, предоставим некоторые данные.

Практика компенсации морального ущерба, причиненного незаконными действиями органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда

Обзор Высшей школы адвокатской деятельности Национальной ассоциации юристов Украины обеспечивает положительные решения для жертв в делах о компенсации морального вреда, например, истец был незаконно внесен в международный розыск, и поэтому имеются основания для компенсации морального вреда (Решение Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Гражданского кассационного суда от 23 апреля 2025 года по делу No 757/57057/23-ц); возмещение морального ущерба с учетом степени существенности вынужденных изменений в организации жизни, а также принципов разумности, благоразумия и справедливости (Решение Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 9 апреля 2025 года по делу №757/1549/21-ц); суды предыдущих инстанций не предоставили юридической оценки, а действия сотрудников правоохранительных органов относительно задержания были связаны с заявлением о причинении телесных повреждений (Решение Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 16 апреля 2025 года по делу № 296/3311/23).

Учитывая эти данные, можно констатировать, что предлагаемый проект закона повысит степень защиты лиц от незаконных действий, вызванных незаконными решениями, действиями или бездействием следственного органа, предварительного (досудебного) расследования, прокуратуры или суда, позволит и ускорит вынесение решений по компенсации морального ущерба.

Автор Марина Микулина

