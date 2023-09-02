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Проект «Прокурор Громады» – главные аспекты реализации программы

15:37, 2 сентября 2023
Эксперт рассказал о первоочередных приоритетах проекта «Прокурор Громады», принципах функционирования и этапах реализации.
Проект «Прокурор Громады» – главные аспекты реализации программы
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11 августа Генеральный прокурор Андрей Костин подписал концепцию проекта «Прокурор Громады». На прошлой неделе состоялась первая рабочая встреча с представителями гражданского общества по ее реализации.

Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, национальный юридический эксперт IDLO Роман Шпирка рассказал о первоочередных приоритетах проекта «Прокурор Громады», принципах функционирования и этапах реализации.

Так, реализация программы будет происходить в соответствии с особенностями безопасности каждого региона и набора других имеющихся проблем и вызовов. Для этого планируется провести комплексное исследование преступности (crime survey), что поможет более качественно сформировать инструментарий для решения имеющихся проблем.

«Именно для этого, в частности, и призвана эта программа, чтобы выявить проблемные точки каждой общины, провести диалог с местным населением — людьми, объединенными одной географией, бытом, культурой – и способствовать их решению», - отметил эксперт.

Он также отметил, что реализация программы будет способствовать воплощению стратегических приоритетов развития органов правопорядка и будет поддерживать курс человекоцентрического подхода, активно внедряется в деятельность прокуратуры.

«Мы в контексте реализации этой программы должны также возвращаться к миссии, ценностям прокуратуры, видению ее работы, которая является утвержденной соответствующими документами… Это естественное движение и развитие системы правосудия, которая должна становиться более прозрачной и дружественной к человеку», - отметил Роман Шпирка.

В то же время прокуроры не получат дополнительных полномочий и инструментов, а сосредоточатся на совершенствовании законодательно закрепленных функций. Прокуратура также не будет осуществлять функцию общего надзора ни в одной из возможных форм.

В новое созданное подразделение, которое будет заниматься координацией программы, планируется организовать кадровый отбор на 5 должностей госслужащих. В свою очередь, увеличение штата прокуроров программой не предусмотрено.

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