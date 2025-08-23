В Пенсионном фонде объяснили, каков порядок получения пенсий и страховых выплат для переселенцев

Как переселенцам и людям за границей получить пенсию или страховую выплату – объяснение ПФУ.

Внутренне перемещённые лица часто сталкиваются с вопросом: как получить положенные пенсионные и страховые выплаты после переезда с временно оккупированных или опасных территорий. Украинское законодательство гарантирует переселенцам сохранение этих прав, однако существует отдельный порядок их оформления и получения.

В Пенсионном фонде в Луганской области напомнили порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещённых лиц, лиц, которые временно находятся за границей, и граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Указывается, что постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года №299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года, утверждён новый порядок выплаты пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания и страховых выплат в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, приведших к утрате трудоспособности.

Он распространяется на лиц, которые:

временно проживают за границей,

живут на временно оккупированных Россией территориях,

выехали с оккупированных территорий и сейчас находятся на подконтрольной Украине территории.

Действие Порядка не распространяется на лиц, которые временно проживают за границей и которым пенсия выплачивается на условиях международных договоров, ратифицированных Украиной.

Основаниями прекращения пенсий и страховых выплат в соответствии с Порядком являются:

непрохождение физической идентификации получателями выплат (лица, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях) до 31 декабря каждого календарного года;

по счетам получателей выплат (лица, проживающие на временно оккупированных территориях) в течение 6 месяцев отсутствуют расходные операции и такие лица за этот период не проходили физическую идентификацию;

лица, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие на подконтрольную Украине территорию, не сообщили о неполучении пенсии от Российской Федерации до 31.12.2025.

Возобновление выплаты пенсий/страховых выплат осуществляется на условиях, предусмотренных частью первой статьи 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и частью четвёртой статьи 41 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Возобновление выплаты пенсии или страховой выплаты получателям таких выплат происходит при наличии информации о прохождении идентификации или документа об установлении факта, что лицо является живым (выданного консульским или дипломатическим учреждением), а также заявления о возобновлении и других документов, предусмотренных Порядком, утверждённым постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 №22-1.

Заявление подаётся лично или онлайн, в частности, с использованием удалённой квалифицированной электронной подписи «Дія. Подпись» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг («Дія»), либо через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.

Граждане, находящиеся за пределами Украины, могут направить письменное заявление о возобновлении выплаты пенсии/страховой выплаты, документ, удостоверяющий факт, что физическое лицо является живым, документ о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию их места временного проживания (с переводом), копию паспорта гражданина Украины. Приложенные к заявлению копии документов должны быть заверены дипломатическим представителем или консульским учреждением Украины либо нотариально.

Такие документы отправляются заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения лица на учёте.

