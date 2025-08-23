У Пенсійному фонді пояснили, який порядок отримання пенсій і страхових виплат для переселенців

Дія Порядку не поширюється на осіб, які тимчасово проживають за кордоном і яким пенсія виплачується на умовах міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Підставами припинення пенсій та страхових виплат відповідно до Порядку є:

не проходження фізичної ідентифікації одержувачами виплат (особи які перебувають за кордоном або знаходяться на тимчасово окупованих територіях) до 31 грудня кожного календарного року.

по рахунках одержувачів виплат (особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях) протягом 6 місяців відсутні видаткові операції та такі особи в цей період не проходили фізичну ідентифікацію.

особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україні територію не повідомили про неодержання пенсії від Російської Федерації до 31.12.2025.

Поновлення виплати пенсій/страхових виплат здійснюється на умовах, передбачених частиною першою статті 46 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та частиною четвертою статті 41 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Поновлення виплати пенсії або страхової виплати одержувачам таких виплат відбувається за наявності інформації про проходження ідентифікації або документа про встановлення факту, що особа є живою (виданого консульською або дипломатичною установою), а також заяви про поновлення та інших документів, передбачених Порядком, затвердженим постановою правління Пенсійного Фонду України від 25.11.2005 № 22-1.

Заява подається особисто або онлайн, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія. Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Громадяни, які перебувають за межами України, можуть надіслати письмову заяву про поновлення виплати пенсії/страхової виплати, документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, документ про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання (з перекладом), копію паспорта громадянин України. Додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представником або консульською установою України або нотаріально.

Такі документи надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку.

