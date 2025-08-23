Практика судов
Как получить справку об отсутствии судимости через Единое окно для граждан – в МВД ответили

09:27, 23 августа 2025
Украинцы могут получить справку об отсутствии судимости через «Единое окно для граждан».
В Украине доступна онлайн-услуга по получению справки об отсутствии судимости в «Едином окне для граждан».

Чтобы заказать документ, необходимо авторизоваться в личном кабинете, создать электронный запрос и дождаться результата — справка может быть предоставлена сразу или после обработки в установленные сроки.

Готовый документ можно загрузить в личном кабинете на портале «Единое окно для граждан».

Кто может заказать справку об отсутствии судимости?

Пользователи Единого окна для граждан, которым исполнилось 14 лет.

Можно ли получить справку об отсутствии судимости, находясь за границей?

Можно подать электронный запрос на получение справки об отсутствии судимости через Единое окно для граждан. После обработки электронного запроса в установленные сроки справка и файл подписи будут доступны в разделе «Мои запросы» личного кабинета.

Как получить справку об отсутствии судимости гражданам других стран или лицам без гражданства?

Граждане других стран или лица без гражданства могут получить справку лично в Едином окне для граждан.

Также получить справку об отсутствии судимости для граждан других стран могут законные представители в Украине по адресам:
• г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10 (понедельник – пятница с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00);
• г. Киев, ул. Мечникова, 16 (понедельник – пятница с 09.30 до 13.00).

При подаче запроса законный представитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, предоставляет его копию, документ, который уполномочивает его представлять интересы иностранного гражданина, копию документа, удостоверяющего личность иностранца, и предоставляет копию вида на жительство иностранного гражданина.

