Як отримати витяг про несудимість через Єдине вікно для громадян – у МВС відповіли

Українці можуть отримати витяг про несудимість через «Єдине вікно для громадян».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні доступна онлайн-послуга з отримання витягу про несудимість у «Єдиному вікні для громадян».

Щоб замовити документ, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті, створити електронний запит і дочекатися результату — витяг може бути наданий одразу або після опрацювання у встановлені терміни.

Готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для громадян».

Хто може замовити витяг про несудимість?

Користувачі Єдиного вікна для громадян, яким виповнилося 14 років.

Чи можна отримати витяг про несудимість, перебуваючи за кордоном?

Можна подати електронний запит на отримання витягу про несудимість через Єдине вікно для громадян. Після опрацювання електронного запиту у визначені терміни витяг та файл підпису будуть доступні у розділі «Мої запити» особистого кабінету.

Як отримати витяг про несудимість громадянам інших країн або особам без громадянства?

Громадяни інших країн або особи без громадянства можуть отримати витяг особисто в Єдиному вікні для громадян.

Також отримати витяг про несудимість для громадян інших країн можуть законні представники в Україні за адресами:

м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 (понеділок - п'ятниця з 10.00 до 11.00 та з 15.00 до 16.00);

м. Київ, вул. Мечникова, 16 (понеділок - п'ятниця з 09.30 до 13.00).

Під час подання запиту законний представник пред'являє документ, що посвідчує його особу, надає його копію, документ, який уповноважує його представляти інтереси іноземного громадянина, копію документа, що посвідчує особу іноземця, та надає копію посвідки на проживання іноземного громадянина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.