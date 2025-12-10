Як безпечно та без інцидентів перевезти новорічну ялинку у Києві в метро – поради пасажирам
На підході різдвяно-новорічних свят у КП «Київський метрополітен» нагадали пасажирам про правила перевезення ялинок у підземці. Щоб забезпечити безпеку всіх користувачів метро, перевезення зелених красунь дозволене лише за дотримання певних вимог.
Що потрібно знати перед поїздкою
- Ялинки висотою до 150 см можна перевозити безкоштовно.
• За дерево заввишки 150–220 см доведеться оплатити вартість одного квитка (8 грн).
• Ялинки, що перевищують 220 см, перевозити заборонено.
Пакування — обов’язкове
Працівники станцій мають право не допустити в метро пасажира з ялинкою без належної упаковки. Дерево необхідно надійно зафіксувати, щоб уникнути травмування інших пасажирів та не створити небезпечних ситуацій на ескалаторах.
Для пакування можна використовувати:
- поліетиленову або стрейч-плівку;
• міцну мотузку;
• спеціальний чохол;
• картонну коробку;
• пакувальну сітку.
У метро наголошують, що це правило стосується як великих ялинок, так і невеликих декоративних дерев чи гілок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.