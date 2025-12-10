  1. В Україні

Як безпечно та без інцидентів перевезти новорічну ялинку у Києві в метро – поради пасажирам

20:48, 10 грудня 2025
Київський метрополітен нагадав правила перевезення новорічних ялинок.
Як безпечно та без інцидентів перевезти новорічну ялинку у Києві в метро – поради пасажирам
На підході різдвяно-новорічних свят у КП «Київський метрополітен» нагадали пасажирам про правила перевезення ялинок у підземці. Щоб забезпечити безпеку всіх користувачів метро, перевезення зелених красунь дозволене лише за дотримання певних вимог.

Що потрібно знати перед поїздкою

  • Ялинки висотою до 150 см можна перевозити безкоштовно.
    • За дерево заввишки 150–220 см доведеться оплатити вартість одного квитка (8 грн).
    • Ялинки, що перевищують 220 см, перевозити заборонено.

Пакування — обов’язкове

Працівники станцій мають право не допустити в метро пасажира з ялинкою без належної упаковки. Дерево необхідно надійно зафіксувати, щоб уникнути травмування інших пасажирів та не створити небезпечних ситуацій на ескалаторах.

Для пакування можна використовувати:

  • поліетиленову або стрейч-плівку;
    • міцну мотузку;
    • спеціальний чохол;
    • картонну коробку;
    • пакувальну сітку.

У метро наголошують, що це правило стосується як великих ялинок, так і невеликих декоративних дерев чи гілок.

