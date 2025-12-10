Як безпечно та без інцидентів перевезти новорічну ялинку у Києві в метро – поради пасажирам

Київський метрополітен нагадав правила перевезення новорічних ялинок.

На підході різдвяно-новорічних свят у КП «Київський метрополітен» нагадали пасажирам про правила перевезення ялинок у підземці. Щоб забезпечити безпеку всіх користувачів метро, перевезення зелених красунь дозволене лише за дотримання певних вимог.

Що потрібно знати перед поїздкою

Ялинки висотою до 150 см можна перевозити безкоштовно.

• За дерево заввишки 150–220 см доведеться оплатити вартість одного квитка (8 грн).

• Ялинки, що перевищують 220 см, перевозити заборонено.

Пакування — обов’язкове

Працівники станцій мають право не допустити в метро пасажира з ялинкою без належної упаковки. Дерево необхідно надійно зафіксувати, щоб уникнути травмування інших пасажирів та не створити небезпечних ситуацій на ескалаторах.

Для пакування можна використовувати:

поліетиленову або стрейч-плівку;

• міцну мотузку;

• спеціальний чохол;

• картонну коробку;

• пакувальну сітку.

У метро наголошують, що це правило стосується як великих ялинок, так і невеликих декоративних дерев чи гілок.

