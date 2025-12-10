  1. В Украине

Как безопасно и без инцидентов перевезти новогоднюю елку в Киеве в метро – советы пассажирам

20:48, 10 декабря 2025
Киевский метрополитен напомнил правила перевозки новогодних елок.
Как безопасно и без инцидентов перевезти новогоднюю елку в Киеве в метро – советы пассажирам
В преддверии рождественско-новогодних праздников в КП «Киевский метрополитен» напомнили пассажирам о правилах перевозки елок в подземке. Чтобы обеспечить безопасность всех пользователей метро, перевозка зеленых красавиц разрешена только при соблюдении определенных требований.

Что нужно знать перед поездкой

  • елки высотой до 150 см можно перевозить бесплатно.
  • За дерево высотой 150–220 см необходимо оплатить стоимость одного билета (8 грн).
  • елки выше 220 см перевозить запрещено.

Упаковка — обязательна

Сотрудники станций имеют право не допустить в метро пассажира с елкой без надлежащей упаковки. Дерево необходимо надежно зафиксировать, чтобы избежать травмирования других пассажиров и не создать опасных ситуаций на эскалаторах.

Для упаковки можно использовать:

  • полиэтиленовую или стретч-пленку;
  • прочную веревку;
  • специальный чехол;
  • картонную коробку;
  • упаковочную сетку.

В метро подчеркивают, что это правило касается как больших елок, так и небольших декоративных деревьев или веток.

