Как безопасно и без инцидентов перевезти новогоднюю елку в Киеве в метро – советы пассажирам
В преддверии рождественско-новогодних праздников в КП «Киевский метрополитен» напомнили пассажирам о правилах перевозки елок в подземке. Чтобы обеспечить безопасность всех пользователей метро, перевозка зеленых красавиц разрешена только при соблюдении определенных требований.
Что нужно знать перед поездкой
- елки высотой до 150 см можно перевозить бесплатно.
- За дерево высотой 150–220 см необходимо оплатить стоимость одного билета (8 грн).
- елки выше 220 см перевозить запрещено.
Упаковка — обязательна
Сотрудники станций имеют право не допустить в метро пассажира с елкой без надлежащей упаковки. Дерево необходимо надежно зафиксировать, чтобы избежать травмирования других пассажиров и не создать опасных ситуаций на эскалаторах.
Для упаковки можно использовать:
- полиэтиленовую или стретч-пленку;
- прочную веревку;
- специальный чехол;
- картонную коробку;
- упаковочную сетку.
В метро подчеркивают, что это правило касается как больших елок, так и небольших декоративных деревьев или веток.
