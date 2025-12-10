Как безопасно и без инцидентов перевезти новогоднюю елку в Киеве в метро – советы пассажирам

Киевский метрополитен напомнил правила перевозки новогодних елок.

В преддверии рождественско-новогодних праздников в КП «Киевский метрополитен» напомнили пассажирам о правилах перевозки елок в подземке. Чтобы обеспечить безопасность всех пользователей метро, перевозка зеленых красавиц разрешена только при соблюдении определенных требований.

Что нужно знать перед поездкой

елки высотой до 150 см можно перевозить бесплатно.

За дерево высотой 150–220 см необходимо оплатить стоимость одного билета (8 грн).

елки выше 220 см перевозить запрещено.

Упаковка — обязательна

Сотрудники станций имеют право не допустить в метро пассажира с елкой без надлежащей упаковки. Дерево необходимо надежно зафиксировать, чтобы избежать травмирования других пассажиров и не создать опасных ситуаций на эскалаторах.

Для упаковки можно использовать:

полиэтиленовую или стретч-пленку;

прочную веревку;

специальный чехол;

картонную коробку;

упаковочную сетку.

В метро подчеркивают, что это правило касается как больших елок, так и небольших декоративных деревьев или веток.

