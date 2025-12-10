Зеленський провів першу зустріч робочої групи щодо відбудови України з представниками США

Під час зустрічі обговорили основні кроки та підходи до післявоєнної відбудови й економічного відновлення України.

Президент Володимир Зеленський з командою провели розмову з представниками США, під час якої обговорили підготовку документа про відбудову та економічне відновлення України.

Глава держави повідомив про проведення переговорів із представниками американської сторони – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером та Ларрі Фінком.

За його словами, ця зустріч стала фактично першим засіданням новоствореної групи, яка працюватиме над фундаментальним документом щодо післявоєнної відбудови та економічного відновлення України.

Під час перемовин сторони обговорили ключові напрями відбудови, можливі інструменти та моделі, здатні забезпечити швидке та ефективне економічне відновлення країни.

Президент наголосив, що в Україні вже підготовлено національне бачення базових 20 пунктів документа, спрямованого на завершення війни та формування умов стійкої безпеки.

Він підкреслив, що саме загальна безпека визначатиме подальшу економічну стабільність і якість бізнес-клімату.

Також було узгоджено наступні етапи співпраці між командами.

Зеленський запевнив, що українська сторона діятиме без затримок і зосереджена на досягненні конкретного результату.

Президент подякував Дональду Трампу та його команді за конструктивну участь у процесі й підтримку.

