Електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних — Свириденко

Військово-облікові документи відтепер будуть лише в електронному вигляді — Резерв ID.

Кабмін ухвалив рішення, яким встановив: відтепер військово-облікові документи оформлюватимуться виключно в електронному вигляді.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, електронний документ у застосунку Резерв+ — Резерв ID — стає основним для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Так, усі військово-облікові документи формуватимуться лише в цифровому форматі, доступному через застосунок Резерв+. Для тих, кому необхідна паперова копія, передбачено два варіанти: самостійно роздрукувати PDF або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Для реалізації змін уряд оновив постанови №1487 і №559.

