  1. В Україні

Електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних — Свириденко

20:01, 10 грудня 2025
Військово-облікові документи відтепер будуть лише в електронному вигляді — Резерв ID.
Електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив рішення, яким встановив: відтепер військово-облікові документи оформлюватимуться виключно в електронному вигляді.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, електронний документ у застосунку Резерв+ — Резерв ID — стає основним для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Так, усі військово-облікові документи формуватимуться лише в цифровому форматі, доступному через застосунок Резерв+. Для тих, кому необхідна паперова копія, передбачено два варіанти: самостійно роздрукувати PDF або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Для реалізації змін уряд оновив постанови №1487 і №559.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Резерв+ військовозобов'язаний військовий облік Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]