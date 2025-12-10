Электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных — Свириденко

Военно-учетные документы отныне будут только в электронном виде — Резерв ID.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял решение, которым установил: отныне военно-учетные документы будут оформляться исключительно в электронном виде.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, электронный документ в приложении Резерв+ — Резерв ID — становится основным для призывников, военнообязанных и резервистов.

Так, все военно-учетные документы будут формироваться только в цифровом формате, доступном через приложение Резерв+. Для тех, кому необходима бумажная копия, предусмотрены два варианта: самостоятельно распечатать PDF или получить распечатку в ТЦК и СП.

Переход на электронный документ снижает риски утраты или подделки и упрощает процессы воинского учета.

Для реализации изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.