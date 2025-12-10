  1. В Украине

Электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных — Свириденко

20:01, 10 декабря 2025
Военно-учетные документы отныне будут только в электронном виде — Резерв ID.
Электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял решение, которым установил: отныне военно-учетные документы будут оформляться исключительно в электронном виде.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, электронный документ в приложении Резерв+ — Резерв ID — становится основным для призывников, военнообязанных и резервистов.

Так, все военно-учетные документы будут формироваться только в цифровом формате, доступном через приложение Резерв+. Для тех, кому необходима бумажная копия, предусмотрены два варианта: самостоятельно распечатать PDF или получить распечатку в ТЦК и СП.

Переход на электронный документ снижает риски утраты или подделки и упрощает процессы воинского учета.

Для реализации изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины Резерв+ военнообязанный воинский учет Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]