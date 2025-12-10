Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції

В межах аудиту буде оцінена достовірність фінансової та бюджетної звітності НАЗК та перевірено дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами та щодо цільового їх використання.

Рахункова палата повідомила про початок фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції. Проведення цього заходу здійснюється у відповідності до вимог частини першої статті 14 Закону України «Про запобігання корупції».

В межах цього контрольного заходу аудитори оцінять:

- повноту і достовірність фінансової та бюджетної звітності НАЗК відповідно до нормативно-правової бази;

- правильність ведення та повноту обліку господарських операції;

- перевірять дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами та щодо цільового їх використання;

- здатність системи внутрішнього контролю НАЗК ефективно реагувати на поточні ризики.

За результатами аудиту, фахівці Рахункової палати мають намір визначити шляхи удосконалення існуючих процесів в НАЗК задля підвищення ефективності використання бюджетних коштів та прозорості діяльності інституції.

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції. Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.

