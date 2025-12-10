  1. В Україні

Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції

19:00, 10 грудня 2025
В межах аудиту буде оцінена достовірність фінансової та бюджетної звітності НАЗК та перевірено дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами та щодо цільового їх використання.
Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата повідомила про початок фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції. Проведення цього заходу здійснюється у відповідності до вимог частини першої статті 14 Закону України «Про запобігання корупції».

В межах цього контрольного заходу аудитори оцінять:

- повноту і достовірність фінансової та бюджетної звітності НАЗК відповідно до нормативно-правової бази;

- правильність ведення та повноту обліку господарських операції;

- перевірять дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами та щодо цільового їх використання;

- здатність системи внутрішнього контролю НАЗК ефективно реагувати на поточні ризики.

За результатами аудиту, фахівці Рахункової палати мають намір визначити шляхи удосконалення існуючих процесів в НАЗК задля підвищення ефективності використання бюджетних коштів та прозорості діяльності інституції.

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції. Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]