Счетная палата начала финансовый аудит Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Счетная палата сообщила о начале финансового аудита Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Проведение этого мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями части первой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
В рамках этого контрольного мероприятия аудиторы оценят:
- полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности НАПК в соответствии с нормативно-правовой базой;
- правильность ведения и полноту учета хозяйственных операций;
- проверят соблюдение законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами и их целевым использованием;
- способность системы внутреннего контроля НАПК эффективно реагировать на текущие риски.
По результатам аудита специалисты Счетной палаты намерены определить пути совершенствования существующих процессов в НАПК для повышения эффективности использования бюджетных средств и прозрачности деятельности учреждения.
К осуществлению этого контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции. Ответственная за аудит — член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цыбуляк.
Отчет по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.
