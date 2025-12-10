  1. В Украине

Счетная палата начала финансовый аудит Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

19:00, 10 декабря 2025
В рамках аудита будет оценена достоверность финансовой и бюджетной отчетности НАПК и проверено соблюдение законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами и их целевым использованием.
Счетная палата сообщила о начале финансового аудита Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Проведение этого мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями части первой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В рамках этого контрольного мероприятия аудиторы оценят:

  • полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности НАПК в соответствии с нормативно-правовой базой;
  • правильность ведения и полноту учета хозяйственных операций;
  • проверят соблюдение законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами и их целевым использованием;
  • способность системы внутреннего контроля НАПК эффективно реагировать на текущие риски.

По результатам аудита специалисты Счетной палаты намерены определить пути совершенствования существующих процессов в НАПК для повышения эффективности использования бюджетных средств и прозрачности деятельности учреждения.

К осуществлению этого контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции. Ответственная за аудит — член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цыбуляк.

Отчет по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

НАПК Счетная палата

