Як самозайнятим особам сплачувати військовий збір із лікарняних — роз’яснення

Виплати від ПФУ для самозайнятих є оподатковуваним доходом і військовий збір з них потрібно сплачувати.

У Податковій службі роз’яснили особливості сплати військового збору самозайнятими особами, які отримують виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від Пенсійного фонду України. Це питання актуальне для фізичних осіб-підприємців та фахівців незалежних професій, які самостійно оформлюють лікарняні.

Хто має сплачувати військовий збір

Відповідно до Податкового кодексу, платниками військового збору є всі резиденти, які отримують доходи з українських джерел. До таких належать і самозайняті особи, якщо вони отримують виплати, що підлягають оподаткуванню.

Попри те, що частина державних та соціальних допомог не включається до оподатковуваного доходу, винятки не поширюються на компенсації, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності. Це означає, що лікарняні від ПФУ для самозайнятих є доходом, з якого потрібно сплатити військовий збір.

Чому лікарняні оподатковуються

Згідно із законом, самозайняті особи одночасно є і страхувальниками, і застрахованими. Вони самостійно:

оформлюють заяву-розрахунок на лікарняні,

отримують фінансування на спеціальний рахунок,

нараховують суму виплати,

виконують функції податкового агента.

Тому після отримання коштів від ПФУ самозайнята особа повинна утримати та перерахувати до бюджету військовий збір.

За яким кодом сплачувати військовий збір

Мінфіном визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою військовий збір розділяється за кількома кодами. Для самозайнятих, які отримали виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, застосовується саме код 11011000.

Це код, за яким сплачують військовий збір податкові агенти із заробітної плати та інших оподатковуваних доходів.

Отже, самозайнята особа, яка отримала лікарняні від ПФУ, зобов’язана сплатити військовий збір за кодом 11011000, оскільки саме вона виступає податковим агентом щодо цих доходів.

