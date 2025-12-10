  1. В Україні

Як самозайнятим особам сплачувати військовий збір із лікарняних — роз’яснення

21:42, 10 грудня 2025
Виплати від ПФУ для самозайнятих є оподатковуваним доходом і військовий збір з них потрібно сплачувати.
Як самозайнятим особам сплачувати військовий збір із лікарняних — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Податковій службі роз’яснили особливості сплати військового збору самозайнятими особами, які отримують виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від Пенсійного фонду України. Це питання актуальне для фізичних осіб-підприємців та фахівців незалежних професій, які самостійно оформлюють лікарняні.

Хто має сплачувати військовий збір

Відповідно до Податкового кодексу, платниками військового збору є всі резиденти, які отримують доходи з українських джерел. До таких належать і самозайняті особи, якщо вони отримують виплати, що підлягають оподаткуванню.

Попри те, що частина державних та соціальних допомог не включається до оподатковуваного доходу, винятки не поширюються на компенсації, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності. Це означає, що лікарняні від ПФУ для самозайнятих є доходом, з якого потрібно сплатити військовий збір.

Чому лікарняні оподатковуються

Згідно із законом, самозайняті особи одночасно є і страхувальниками, і застрахованими. Вони самостійно:

  • оформлюють заяву-розрахунок на лікарняні,
  • отримують фінансування на спеціальний рахунок,
  • нараховують суму виплати,
  • виконують функції податкового агента.

Тому після отримання коштів від ПФУ самозайнята особа повинна утримати та перерахувати до бюджету військовий збір.

За яким кодом сплачувати військовий збір

Мінфіном визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою військовий збір розділяється за кількома кодами. Для самозайнятих, які отримали виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, застосовується саме код 11011000.

Це код, за яким сплачують військовий збір податкові агенти із заробітної плати та інших оподатковуваних доходів.

Отже, самозайнята особа, яка отримала лікарняні від ПФУ, зобов’язана сплатити військовий збір за кодом 11011000, оскільки саме вона виступає податковим агентом щодо цих доходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

підприємець ФОП ПФУ лікарняні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]