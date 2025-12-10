Україна представить своє бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану

Президент зазначив, що Україна має дати чіткі відповіді міжнародним партнерам щодо реалістичності виборів під час війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Верховної Ради з пропозицією напрацювати законодавчі механізми проведення виборів під час воєнного стану.

Глава держави зазначив, що провів предметну розмову з представниками парламенту та наголосив на необхідності дати чіткі й юридично вивірені відповіді на запитання міжнародних партнерів, зокрема Вашингтона, щодо можливості виборів в Україні в умовах війни.

За словами Зеленського, Україна має усунути будь-які підстави для спекуляцій і сумнівів: «Якщо партнери так багато й так конкретно говорять про вибори під час воєнного стану, ми повинні надати кожне законне пояснення. Це непросто, але тиску на нас точно не потрібно. Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення».

